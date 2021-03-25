NBA／籃網首度四巨頭都缺席 慘輸榜首爵士30分本季最差
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-25 13:39:47
東區第3的籃網今(25)日首度四巨頭都缺陣，作客挑戰聯盟龍頭爵士，無意外慘遭血洗，籃網全隊命中率僅36.1%，終場以88:118落敗，30分之差落敗也是本季輸最多的一場。
首節就能看出雙方實力差距，爵士攻下38:17佔得上風，上半場打完爵士拉開25分差，易籃後，爵士更一度領先達38分，誇張差距也讓剩下比賽淪為垃圾時間，最終爵士無意外贏球。籃網除了Kevin Durant繼續養傷外，Kyrie Irving因家庭因素3場客場都告假，James Harden則是頸部痠痛休兵，新援Blake Griffin因避免「背靠背」出賽而高掛免戰牌，這也是「四巨頭」合體後，首度全員缺席。籃網今天只有替補登場的Alize Johnson攻下23分15籃板，表現最出色，儘管全隊5人得分破雙位數，但也只有Johnson超過20分，全隊命中率不到4成。爵士方面以一哥Donovan Mitchell的27分6籃板7助攻為最佳，當家中鋒Rudy Gobert貢獻8分11籃板3阻攻，全隊點點開花，只有4人得分上雙就足夠擊敗對手了。