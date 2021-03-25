快訊／增3例境外移入！分別自菲律賓、美國入境

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增3例境外移入COVID-19確定病例，自菲律賓(案1011、1013)及美國(案1012)入境。

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指揮中心表示，案1011為菲律賓籍20多歲男性移工，今年3月2日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月15日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性，3月17日檢疫期滿後，由公司安排至宿舍自主健康管理；因工作需要，個案3月23日搭乘專車至醫院自費採檢，檢出COVID-19陽性，於今日確診。個案入境期間並無症狀，採檢及就醫時接觸之相關人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。

指揮中心指出，案1012為本國籍20多歲男性，去年11月19日因工作前往美國，11月22日經由韓國轉機返台，入境後至防疫旅館檢疫，返臺至今並無症狀。個案近期因計劃再次出國，今年3月23日至醫院自費採檢，檢出COVID-19陽性，於今日確診(Ct值36)。因個案次日再驗核酸結果為陰性，血清抗體IgM及IgG皆為陽性，推測感染時間已久，研判於美國期間遭感染的機會較高。已初步掌握個案接觸者10人，1人為同住者，列居家隔離，9人為非同住親友，列自主健康管理；10名接觸者中，7人已採檢核酸及血清抗體，其中4人核酸及血清抗體檢驗皆為陰性、其餘檢驗中，3人待採檢。

指揮中心表示，案1013為菲律賓籍30多歲女性，今年3月16日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至集中檢疫所檢疫。個案3月22日起出現頭痛、咳嗽及喉嚨痛症狀，3月24日於檢疫所採檢，今日確診。由於個案發病前2日至住院隔離前皆在檢疫所檢疫，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計186,010例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含184,212例排除)，其中1,012例確診，分別為896例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、971人解除隔離、31人住院隔離中。