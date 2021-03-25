NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

快訊／增3例境外移入！分別自菲律賓、美國入境

記者林莞茜／綜合報導

2021-03-25 14:04:56

▲今（31）日中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥舉行臨時記者會，說明新增2例境外移入COVID-19病例等事宜。（圖／指揮中心提供）
▲今（25）日中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥舉行臨時記者會，說明新增1例境外移入COVID-19病例等事宜。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增3例境外移入COVID-19確定病例，自菲律賓(案1011、1013)及美國(案1012)入境。
我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心表示，案1011為菲律賓籍20多歲男性移工，今年3月2日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月15日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性，3月17日檢疫期滿後，由公司安排至宿舍自主健康管理；因工作需要，個案3月23日搭乘專車至醫院自費採檢，檢出COVID-19陽性，於今日確診。個案入境期間並無症狀，採檢及就醫時接觸之相關人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。
指揮中心指出，案1012為本國籍20多歲男性，去年11月19日因工作前往美國，11月22日經由韓國轉機返台，入境後至防疫旅館檢疫，返臺至今並無症狀。個案近期因計劃再次出國，今年3月23日至醫院自費採檢，檢出COVID-19陽性，於今日確診(Ct值36)。因個案次日再驗核酸結果為陰性，血清抗體IgM及IgG皆為陽性，推測感染時間已久，研判於美國期間遭感染的機會較高。已初步掌握個案接觸者10人，1人為同住者，列居家隔離，9人為非同住親友，列自主健康管理；10名接觸者中，7人已採檢核酸及血清抗體，其中4人核酸及血清抗體檢驗皆為陰性、其餘檢驗中，3人待採檢。
指揮中心表示，案1013為菲律賓籍30多歲女性，今年3月16日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至集中檢疫所檢疫。個案3月22日起出現頭痛、咳嗽及喉嚨痛症狀，3月24日於檢疫所採檢，今日確診。由於個案發病前2日至住院隔離前皆在檢疫所檢疫，未與他人接觸，故無匡列接觸者。
指揮中心統計，截至目前國內累計186,010例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含184,212例排除)，其中1,012例確診，分別為896例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、971人解除隔離、31人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

繼續作答
長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

繼續作答
你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
100%0%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
47.69%52.31%
2021-03-24-2021-03-30

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
11.05%88.95%
2021-03-22-2021-03-28
即時
推薦閱讀