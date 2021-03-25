蝦皮購物4.4品牌購物節　蝦皮大樂透下期頭獎150萬

隨著氣溫逐漸升高，消費市場買氣也逐漸升溫，大至因應換季而購入的空氣清淨機、除濕機，或是為了夏季超前部署的電扇、冷氣機，小至美妝、保養、穿搭配件也都要跟著提前準備換季。蝦皮購物瞄準市場需求，打造上半年首檔超盛大「4.4品牌購物節」，攜手Dyson、Acer、Samsung等上百家國際知名品牌，全面下殺４折起，再狂撒千萬購物金4/1～4/4天天再加碼限量全站99免運券，要讓全台用戶以最優惠的折扣一起輕鬆換季購！

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▲蝦皮購物4.4品牌購物節，APPLE MacBook Air，3月25日0點限時開搶！（圖／資料照片）

× ▲蝦皮購物4.4品牌購物節，APPLE MacBook Air，3月25日0點限時開搶！（圖／資料照片）

2021蝦皮購物首檔「4.4品牌購物節」全面升級，不但祭出超高力度的折扣優惠，更是首次推出總獎金破600萬元的「蝦皮大樂透」，即日起至4/2活動期間消費者只要購買公益大樂透彩券，便有蝦皮購物、公益彩券兩次對獎機會，中獎機率更加倍！對此，蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示：「2021年蝦皮購物首檔4.4品牌購物節擴大舉辦，立基於蝦皮月月造節策略在2020年獲得空前成功，曾為品牌及賣家創下訂單數翻3倍的亮眼成績，因此本次也期望透過與品牌之間的相互合作，帶動上半年業績成長，創造蝦皮購物、品牌夥伴、消費者間的三贏！」

蝦皮大樂透下期獎金高達150萬！史上最高２倍中獎機會

不斷創造新業界典範的蝦皮購物，繼2020年11.11最強購物節打出最強競標，立信機構千萬豪宅$11起後，又再度推出話題度破表的「蝦皮大樂透」！蝦皮購物為了回饋台灣消費者的長期支持，本次「4.4品牌購物節」祭出滿滿的誠意、以高達600多萬的總獎金打造「蝦皮大樂透」，讓１張彩券享2次對獎機會，中獎機率更加倍！若蝦皮大樂透當期未開出頭獎，下期頭獎獎金變1.5倍，最高累積頭獎獎金將超過337萬元！即日起至 4/2日20:00前購買公益彩券並於蝦皮大樂透活動頁面登錄對應開獎期數購買號碼後，便可以在每週二、五與公益彩券同天開獎，21:00於蝦皮直播間對獎。第一期蝦皮大樂透已於昨日開獎，因上期未開出頭獎，下期頭獎金額累積高達150萬，下一個百萬得主就4你！

放肆換季購！4.4品牌購物節全面升級，百大品牌下殺４折

蝦皮購物2021年度首檔最強「4.4品牌購物節」即日起開跑，3/22-4/4活動期間，精選破百大明星品牌下殺4折起，你心中的夢幻品牌TOSHIBA、Tokuyo、小米等全部通通4折起，即日起至3/25日更有Acer超級品牌日，就是要讓你用戶從頭到腳、從辦公用品到居家環境全部都輕鬆換季！

Acer 超級品牌日：全面下殺65折起，還有多重好禮大方送！下單即送499元超值清潔組、滿萬送蝦幣，不限消費金額再抽1,500元購物金。迎接夏季、筆電也要跟著換時尚新色，活動當日0點準時開搶，全新11代觸控筆電 ACER Swift 5優惠79折，文書筆電最強品Aspire 3 A317 更下殺2萬有找！

▲蝦皮購物4.4品牌購物節，SKECHERS 男休閒系列 DLITES 3.0，3月25日0點限時開搶！（圖／資料照片）

× ▲蝦皮購物4.4品牌購物節，SKECHERS 男休閒系列 DLITES 3.0，3月25日0點限時開搶！（圖／資料照片）

4.4品牌購物節升級再加碼5大優惠 不限金額下單再抽超狂好禮

為了回饋用戶支持，4.4.品牌購物節不只有超強力度折扣下殺，更是加碼豪撒千萬購物金，4/1-4/4天天送出萬眾矚目的限量99元免運券，要讓全台消費者都能輕鬆瘋狂買！只怕優惠送不夠的蝦皮購物還攜手GoShare、Uber、21Plus、21風味館等眾多蝦幣夥伴，狂送總價超過４千萬的優惠，即日起(24日)至4/4，１元蝦幣就抽GoShare千元騎乘金；不限金額、下單再抽總金額高達50萬騎乘金，更加碼在4/3晚間9點跨夜直播送出Gogoro最新車款 Gogoro VIVA MIX！