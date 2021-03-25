蔡總統：半導體產業成護國群山　努力維持穩定供水

（中央社記者鍾榮峰苗栗25日電）總統蔡英文今天出席力積電銅鑼新廠動土典禮，她表示，台灣半導體產業將形成護國群山，政府會支持大家，幫助大家解決問題，近期水情嚴峻，將會努力維持穩定供水。

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力積電銅鑼新廠今天動土，動土典禮冠蓋雲集，包括蔡總統、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、美國在台協會處長酈英傑、新竹科學園區管理局長王永壯與苗栗縣長徐耀昌等人都到場祝賀。

蔡總統表示，很高興能見證力積電銅鑼廠動土典禮。今天不只是力積電的大日子，也是整個半導體產業的大日子。

總統說，透過力積電的動土，可以看到因應全球半導體供應鏈的趨勢，台灣半導體產業將形成護國群山。最近全球車用晶片短缺的問題，讓台灣繼防疫成功之後，再次成為全球焦點。這證明台灣不僅在先進製程領先全球，在全球供應鏈也占有關鍵地位。

從護國神山到護國群山，蔡總統表示，這證明台灣半導體產業有越來越多具有國際競爭力的廠商，可以強強聯手，從IC設計、晶圓代工到封裝測試，上下游一起合作，用最堅強的實力，打產業國際盃。

總統說，恭喜力積電啟動12吋晶圓廠投資計畫，台商回台、本土廠商加碼投資都是展現對台灣經濟的信心，感謝力積電持續深耕台灣，願意在台灣投入資源進行投資及研發，對產業發展有重大貢獻。

力積電銅鑼廠未來完工量產，將為力積電帶來更彈性、更充足的產能，蔡總統表示，同時可以創造更多優質就業機會，帶動在地整體發展。

蔡總統說，政府會全力支持產業發展，把台灣打造成為高階製造中心與半導體先進製程中心，同時希望吸引更多外商來台投資，透過台灣高階硬體製造優勢，與對資安及智慧財產權的保護，台灣成為國際夥伴可以信賴合作的對象。

總統表示，護國群山已經形成，政府會支持大家，盡力幫助大家解決問題，最近因為極端氣候，台灣面臨56年來最嚴峻水情，政府會透過多元方法增加水源，努力維持穩定供水。

總統致詞時，講台被風吹得移動。蔡總統說，台灣面臨很多挑戰，有時候風大，有時候雨大，有時候沒有水，都會積極克服困境與困難，就像跟這次防疫一樣，台灣會團結克服所有困難。（編輯：張良知）1100325