雄警服務態度讚獲警署大半績優 市警局邀經驗分享
記者郭凱杰／高雄報導
2021-03-25 16:59:09
警政署於今年1月底核定「受理民眾報案服務態度績優人員」，全國警察單位僅有5人獲得此項殊榮，其中高雄市警局即占3人：鼓山分局警員謝汶哲、賴沐恩、苓雅分局警員洪銘澤，市警局長黃明昭特別邀請得獎同仁做心得分享並要求所屬共同營造高雄市政府優質形象，改變民眾對警察冷衙門的刻板印象。
黃明昭特別於24日與所有科室主管及各分局、大隊等外勤單位幹部所參加的週報視訊會議時公開頒發警政署於今年1月底核定「受理民眾報案服務態度績優人員」獎座，表彰員警優良行為，別開生面，請得獎同仁向所有單位主管作心得分享。 黃明昭表示，讓有經驗、受肯定的同仁來現身說法，分享心得，對同仁和主管來說都是一個難得的經驗，也是一個創舉，各單位主管及幹部不僅能標竿學習，思考如何提供民眾和警察互動時的良好感受，並教導同仁，共同營造高雄市政府優質形象，改變民眾對警察冷衙門的刻板印象。警員謝汶哲表示，當我們懷抱熱情去面對民眾的時候，就會發現有更大的力量產生，支持我們去做這件事。 這次全國唯一受表揚的女警賴沐恩指出，民眾在需要幫忙的時候，會把警察當成唯一信賴的對象，警察也是民眾不可或缺的求助對象，認真去了解民眾求助的問題，會感受到民眾的信任，能順利幫助別人以後，心裡都會特別快樂。從警才6年的警員洪銘澤也說，和民眾接觸時隨時抱持著同理心、人溺己溺的態度，是會獲得民眾的支持與肯定。