98%林地火災人為引發 林務局籲掃墓4不2記得
記者張志康/綜合報導
2021-03-25 14:36:51
農委會林務局今（25）日召開記者會，指出歷年來有98.1%的林地火災是人為導致，由於清明連假將至，林務局呼籲國人掃墓祭祖，應牢記並配合做到「四不」、「二記得」，共同防範林火。
林務局指出，每年10月至翌年4月份是臺灣中南部的野火好發季節。今年正逢乾旱，據林務局統計，第一季已發生25起國有林地火災，略高於近四年同期平均件數（21件），請國人務必嚴防。根據林務局統計，102年至109年國有林地共發生316起火災，其中3、4月份即有125起，佔了39.55％；而林火件數最多的縣市，分別為臺中市、南投縣及高雄市。歷年林火原因林務局研判98.1%是人為引發，主要包括亂丟菸蒂、燃燒冥紙、燃放爆竹、燃燒雜草及垃圾等。林務局也依據歷年林火點位及天氣資料等，提醒清明時節的火災高風險地區包含臺中清水、嘉義大埔、臺南玉井、高雄旗山及美濃等地山區，以及屏東恆春地區，請民眾特別注意防火。林務局強調，清明將至，呼籲民眾務必落實「四不」、「二記得」，即不燒雜草、不亂丟菸蒂、不亂撒冥紙、不燃放爆竹，務必記得熄滅灰燼、記得帶走垃圾。林務局指出，森林法第53條規定放火燒毀他人之森林者，可處3年以上10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。去年高雄美濃黃蝶翠谷山區縱火犯目前一審即判處七年有期徒刑，並賠償新臺幣250萬元。林務局提醒民眾若發現森林火災，可撥打24小時免費專線0800-000930（您您您，救山林）、或撥打119通報各地消防單位，也可藉由Line@「山老鼠雷達站」通報火訊，共同防範林火，守護山林資源。