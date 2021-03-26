不是客套話！星野源：想住台灣 手機地圖「典藏台北市」
記者陳雅蘭/台北-東京連線報導
2021-03-26 12:06:16
日本藝人星野源演歌雙棲，今年陸續推出的戲劇《月薪嬌妻 特別篇》、單曲《創造》再受好評。他抽空接受台灣媒體視訊訪問，大方秀出手機上Google map的「台北必去景點」星星記號，表示「真的很想住看看台北」。因為《月薪嬌妻》爆紅的他，被不少台灣粉絲當成「理想丈夫」跟「相親標準」，聽到稱讚，星野源笑到說不出話。
星野源最後一次訪台為2019年12月，原定2020要再來台開唱，因疫情關係被迫取消，他為此感到可惜。星野源回憶來台的點滴，他很感謝台灣歌迷沉浸於他的表演，透露結束演出後有多留一天遊玩台北，開心的說：「在街上走走吃吃，那一整天都好開心。」 媒體請他分享走訪過的美食、景點清單，星野源直接秀出手機Google map上的打星記號，「圍爐酸菜白肉火鍋」、「華山1914文化創意產業園區」、「富錦樹台菜香檳」等知名店家全出現，另外加碼曝光自拍的法蘭西多士與老皮嫩肉食物照，透露景點全是渡邊直美推薦。他說很難忘富錦樹台菜香檳，結果記者提醒「東京也有分店」，他震驚回應：「真的假的？」似乎準備前往朝聖。 星野源因為與新垣結衣演出《月薪嬌妻》聲名大噪，今年1月初推出《月薪嬌妻 特別篇》再掀熱烈討論，不少網友分享心得，表示已將星野源視為「理想丈夫」或「相親標準」，他聽到另類讚美，直接笑到「出鏡」大喊：「到底哪裡好啦？」接著表示：「我演的平匡，他的優點是什麼事都能好好用說的去解決，不是那麼的大男人，就算跟對方想法有差異，還是會去想辦法解決，這樣的角色演起來很有趣。」並補充自己個性與平匡有落差，但某部分仍很相似。 星野源不想被「草食男」形象束縛，坦演想試試可怕角色，他說：「平匡受到大家的歡迎我當然很開心，溫柔又不暴力，是一個好人，但這不是我的個性，有時候會讓我感到困擾，我想要挑戰不一樣的角色，當然我本人也不暴力，只是想說演看看個性相反的角色，罪犯、黑道之類的，離我很遙遠的那種壞人。」 因為2019新型冠狀病毒（COVID-19）影響，他去年戲劇《MIU404》一度中斷拍攝，星野源利用自肅期創作新歌的《在家裡跳舞吧》意外造成迴響，他也因此學會電子琴；並表示疫情爆發後，生活發生的轉變：「感覺心態上有很大的改變，但變化最大的是社會與世間，但在這環境中，感覺到自己內心不變的東西，也讓思考、思想更明確。」他在創作新歌《創造》時也非常順利，「靈感源源不絕，製作過程非常開心」。 雖然疫情影響實體演出，但線上演唱會的方式也有它的優點，星野源說：「線上的話，大家可以邊吃飯邊看。因為也是有很多沒辦法親自到現場的人，殘障人士、老弱婦孺，不方便的話，待在家裡看演唱會也很好。我以前也住院過很長一段時間，住院就好像被隔離，活動都無法參加，如果是線上的方式，在醫院也能參加了。」 今年滿40歲的星野源，人生清單還有未完成項目，透露很想考到「小船駕駛執照」，他解釋：「因為我喜歡大海，海上都沒有人，現在的社會處於混亂狀態，精神很壓迫，想去尋找讓我心靈安穩的地方，海上還滿不錯的。」除了去海邊紓壓，星野源平常也會利用看綜藝、玩遊戲，以及藉由「工作」釋放壓力，「我覺得最能夠解壓的，就是做歌曲的時候，遇到做完喜歡的音樂，開心後，壓力就沒了」。 訪問最後，星野源真誠透露對台灣的喜愛，「想住在台北。前年到台北舉辦演唱會，體驗成為支撐我音樂工作上的力量、有很大的幫助，來自歌迷的反饋等，都讓我很開心。我單純喜歡台灣的街道，不是因為今天是面對台灣記者才說這種話，是真的想住看看台灣，台灣的街道很歡樂，想再來表演、再來玩，等到疫情減緩我會再來，在這之前，就請歌迷多聽聽我的音樂，看看我的戲劇作品」。《創造》已在台數位上架，《月薪嬌妻 特別篇》、《MIU404》可至KKTV、friDay影音收看。
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