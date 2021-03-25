不會褪色的眷村 中原師生用顏色保存文化色彩記憶
記者李春台/桃園報導
2021-03-25 14:50:09
中原大學景觀系、商設系與中華民國眷村資源中心合作「眷村色彩採集計畫」，去年暑假開始走訪全台灣北、中、南、東部共十處眷村進行色彩蒐集整理，最後歸納出六種眷村共通色，同時以「建築空間、自然環境、人文歷史」三大主軸呈現眷村的獨特色譜。
為了讓民眾認識台灣眷村文化的特色與重要性，這是全台首次以「色彩」為主題所進行的眷村文化研究，在探訪全台十處眷村過程中，師生團隊發現紅、藍、綠、黑等顏色，往往出現在大門、牆面、窗框、屋瓦等建築物，為了讓眷村色彩更容易被記憶，團隊發揮創意以建築及物品搭配命名「大門（眷村）紅、窗框黃、石漆綠、天青藍、屋瓦黑、麵粉白」等六種主題顏色。白色雖然是常見的顏色，但因為「麵粉」製作麵食是各個眷村重要的歷史，商設系蔡念庭同學說：「我們賦予『麵粉白』這樣的色彩名稱，以作為眷村色彩記憶的一環。」在中原師生的設計巧思下，眷村卻變身為繽紛多彩、各具意義的色彩故事。例如宜蘭「化龍一村」是生產通訊器與軍用電池的重要基地，因為當地氣候潮濕、時常粉刷天藍色油漆以保護木板，因此「藍色百葉窗」就成為該處別具特色的記憶。而座落在北投的「中心新村」是全台唯一有溫泉的眷村，因硫磺影響讓咖啡、深紅色的「鏽蝕」鐵皮充滿在該地，而紫色及藍色的浴池地磚，也是中心新村別具一格的歷史風貌。 位在桃園龜山的「憲光二村」，該處有代表眷村的紅門，以及綠色、藍色塗料，但住戶們印象最深的卻是「七彩」顏色，一問之下原來因為附近鉛筆工廠、染紡廠造成空氣與水污染，粉紅色的河川、染上黑煙的衣服，竟成為憲光二村的人文基調色彩。帶領景觀系參與本次計畫的副教授劉為光表示，本次中原大學與榮民榮眷基金會、桃園市政府文化局合作，結合景觀、商設及東海大學美術系張惠蘭老師團隊跨領域合作，除了用不同角度向大眾介紹眷村，更重要的是未來這些眷村要做修復時，就可以參考專業的紀錄，重新呈現建築、人文等各種眷村本身的顏色。 商設系主任張道本也提到，中原大學協助桃園眷村文化推廣保存已有多年經驗，例如成功行銷桃園「眷村鐵三角」馬祖新村、太武新村及憲光二村，未來也將持續以大學專業能量，協助全台文化保存與在地創生事務。