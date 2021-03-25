護理師打完AZ疫苗急性過敏 莊人祥：她對藥物食物過敏
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-25 14:57:33
AZ疫苗於22日開打，截至昨日已有5169人次進行接種，但卻傳出北部護理師在昨日接種後不到10秒就出現急性過敏反應並住進加護病房，指揮中心發言人莊人祥今（25）日證實，該名醫護本身對食物以及藥物有過敏史，在接種後5分鐘的確有發生發熱、喉嚨腫熱以及心悸的狀況，臉部、頸部以及胸部腹部出現蕁麻疹，因此被歸類在嚴重不良反應事件中。
莊人祥說明，這位40多歲女性本身對食物，像是雞蛋跟花生還有止痛消炎等非類固醇的藥物有過敏史，沒有其他慢性病史，她在接種前有主動告知相關過敏史，經過醫生評估後，還是在昨日上午10點接種AZ疫苗，接種後也有休息觀察，但在接種後5分鐘有發熱、喉嚨腫以及心悸的狀況，現場醫護對她身體評估，發現個案臉部、頸部、胸前跟腹部出現蕁麻疹，以及心搏過速、血壓偏高的情形，因此將她歸類到嚴重過敏或是急性全身性過敏反應。莊人祥指出，以這個個案而言，因為她過去有食物跟藥物的過敏史，所以像類似這樣打完疫苗後，在觀察30分鐘後立即給予類固醇與抗組織胺等適當給藥措施處置，至於有外傳該醫護住進加護病房，莊人祥則解釋只是她施打時就在加護病房旁邊，但其實她的狀況是不需要進加護病房的。他也特別提醒，若接種者本身有一些過敏歷史，可以跟醫師討論是不是要進行接種，且在接種之後也要特別注意30分鐘內的觀察。莊人祥進一步表示，像這樣打第一劑有嚴重過敏不良反應的接種者，是不建議再接種第二劑。而這是屬於第一個病例，是不是會影響對新冠肺炎的免疫效果，莊人祥回應稱應該是不會，因為這是屬於個人對疫苗成分有過敏，但還是可以再關注看看。根據統計，指揮中心表示，昨天施打AZ疫苗的共有1951人次，累積共有5169人次。昨日新增5例不良事件通報，其中1例就為上述的嚴重不良事件，而目前共計總共有9件不良事件通報，8件屬於非嚴重不良事件。