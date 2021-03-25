NBA／交易截止日前將離隊？暴龍隊魂：今晚肯定很不一樣
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-25 15:08:40
多倫多暴龍主控Kyle Lowry已經打完了他在球隊的最後一戰了？當事人今(25)日受訪時並沒有正面回答這個問題，但他賽後的許多動作和言論，似乎都暗示今晚會有大事發生。
Lowry是暴龍隊魂，帶領球隊在2018-19賽季擊敗金州勇士拿下隊史首冠，不過本季球隊進入到陣容重整期，年紀已大的他明顯不在球隊未來規劃藍圖之中。暴龍近期狀態並不好，今天好不容易以135:111擊敗丹佛金塊，結束9連敗。Lowry在這場比賽繳出8分、9助攻、5籃板。賽後走回球員休息室時，他對鏡頭比出一個手勢，似乎像在道別。賽後，Lowry受訪時表示自己接到了球隊宣傳大使、知名饒舌歌手Drake的視訊電話，對於是否會被交易一事，他只說「自己也不知道會發生什麼，但今晚肯定會很不一樣。」「我不知道，我希望我可以給你一個答案，最終我會做決定，如果有事發生，那就發生了；如果沒有那就沒有，一切都是有原因的。不過在現在，我什麼也不知道。」Lowry生涯為暴龍效力9個賽季，打了591場比賽，20468分鐘，得到10384分、4206次助攻、2908顆籃板和867次抄截。他到暴龍之後，球隊有7年打進季後賽，2次闖進東區決賽，拿到過一座總冠軍。有人問他是否認為自己是暴龍隊史最佳球員，對此他謙遜的表示自己不會那樣說，一切交給專業人士來做定奪。