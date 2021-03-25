傅孟柏搶把徐若瑄帶回家　玩遊戲慘輸超漏氣

在電影《我沒有談的那場戀愛》中，女主角艾怡良和男主角傅孟柏大玩女神二選一遊戲，傅孟柏的答案都是「徐若瑄」，令許多人印象深刻，而為了慶祝徐若瑄的黑膠銷售成績開紅盤，特別安排了艾怡良和傅孟柏與徐若瑄合體，還一起進行遊戲關卡，沒想到3人意外有默契。

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為了重現艾怡良和傅孟柏在電影中的片段，特別安排讓兩人站在綠幕前，配上後製的場景效果，彷彿真的重回電影場景，兩人也再一次說出電影的台詞，艾怡良問傅孟柏：「宋慧喬或徐若瑄？」傅孟柏回：「徐若瑄！」艾怡良再問：「艾瑪史東或徐若瑄？」傅孟柏想了3秒，仍回答：「徐若瑄！」在爭論不休時，徐若瑄帥氣登場問：「有人找我嗎？」並表示：「今天你們可以把我帶回家，但是要經過層層的關卡，來接受挑戰吧！」

▲徐若瑄（中）找來艾怡良（左）、傅孟柏玩遊戲。（圖／索尼音樂提供）

其中，最後一關是進行徐若瑄的代表作歌詞大考驗，徐若瑄唸出歌詞，讓兩人搶答歌名，徐若瑄才開口唸出《別人的》的歌詞「牽你的手」，傅孟柏因忘記歌名，第一時間伸手要牽徐若瑄的手，用演技來回答，但此時艾怡良已答出正確歌名，讓傅孟柏只好收回懸在空中的手，逗得全場哈哈大笑。

眼看傅孟柏要落敗，徐若瑄特別唱出經典歌曲《不敗的戀人》歌詞，艾怡良立刻加入合唱，並一同看向傅孟柏，邀請他接最後一句，沒想到傅孟柏一臉茫然答不出來，讓徐