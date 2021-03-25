長榮「長賜號」卡蘇伊士運河 外媒：有動了！部分脫淺
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-25 15:06:16｜2021-03-25 15:24:32
長榮海運貨輪長賜號（Ever Given）23日意外擱淺於蘇伊士運河上，雙向交通受阻超過150艘貨船在附近的海域滯留，埃及蘇伊士運河管理局除了派出挖土機，還調動拖船前往救援。外媒最新報導指，長賜號已有部分脫淺。
外媒報導，船舶代理機構GAC、航運消息人士等說法，長賜號目前以「部分脫淺」（partially refloated）正在沿著蘇伊士運河河岸線移動；埃及運河管理局派出幾輛挖土機，試圖挖開長賜號周遭的淤泥，好讓船體移動，一旁還有拖船、救援船隻輕推長賜號增加動力。昨（24）日受到船隻擱淺在運河的消息影響，油價一度上漲，但《路透社》今（25）日報導，雖然油價小幅上漲，但以大環境來來說，受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響石油需求量減少，今日價格仍然下跌1%。布蘭特原油（Brent）下跌1.4%（87美分），至63.54美元；西德州中原油（West Texas Intermediate，WTI）在昨晚上漲5.9%後，今日下跌1.7%（1.02美元），至60.16美元。