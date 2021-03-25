NBA／交易截止倒數！自由市場兩大球星 湖人都有興趣
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-25 15:35:02
NBA交易大限將至，湖人在傷了超級球星「詹皇」LeBron James後打算在自由市場補強，其中兩位熱門球員騎士當家中鋒Andre Drummond和暴龍明星後衛Kyle Lowry都有交易可能。
湖人球星「一眉哥」Anthony Davis因傷已連續缺席16場比賽至今，為了填補禁區戰力，湖人看上Drummond，根據騎士隨隊記者Chris Fedor報導，聯盟許多人認為，雙方會達成買斷合約共識，且Drummond會加入湖人，追求總冠軍。另一名自由市場大物Lowry，《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski在節目上爆料，Lowry處於合約最後一年，76人、熱火等多隊都參與追逐，重點是，目前有一支球隊到現在不能被排除，那就是湖人。意味著湖人對這名冠軍後衛相當感興趣。而湖人也為此增加交易籌碼，《Bleacher Report》記者Jake Fischer指出，衛冕軍有意將3球員Montrezl Harrell、Kentavious Caldwell-Pope、Dennis Schroder擺上交易桌，增加籌碼。