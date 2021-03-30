羅志祥正式復出！網友不支持「別教壞小孩」

羅志祥去年4月遭周揚青毀滅式分手，糜爛的私生活曝光，導致形象全毀，演藝事業停擺。而沉寂10個月後，羅志祥轉戰YouTube，架設專屬頻道拍攝影片，針對羅志祥正式復出，《NOWnews今日新聞》對網友作為期7天民調，票選出網友是否支持他回歸演藝圈。

我是廣告 請繼續往下閱讀

有百分之22的民眾支持羅志祥復出演藝圈，不少網友給予羅志祥暖心打氣，「人非聖賢，孰能無過，只是改過後要記得前面的教訓，並做出相應的補救，還要多做正能量方面的事，時間久了，就能補救您的形象，不求100%改觀，但至少能有個好開頭」、「螢幕前小豬還是很有吸睛的表演方式，私生活是個人隱私不予置評，做不好的地方給他機會改進，相信他也懂的自愛，小豬加油！」

▲超過半數的網友不支持羅志祥復出。（圖／NOWnews民調）

不過相對於日前羅志祥拍攝的短片裡，民眾大多給予羅志祥加油，民調有百分之77的網友不支持羅志祥回歸，有人表示反倒支持蝴蝶姊姊復出，也有網友留言「請看反羅志祥粉絲團就知道這位藝人是什麼樣的品格，不單單只是跟那個周小姐的事情而已」、「沒喜歡過他，眉眼嘴形處處充滿了表情管理的刻意肌肉收縮特徵，明顯顯示出這人隨時處於表裡不一的狀態」、「不用教壞小孩子」。