NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

疫苗買貴也沒辦法？費鴻泰怒：陳時中說流氓話、可以彈劾

記者吳承翰／台北報導

2021-03-25 15:42:08

▲國民黨立委費鴻泰對於農產鳳梨出口突然遭中國封殺，質疑政府要跟對岸做生意又不打交道，受害的還是基層的農民。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.03.02）
▲對於衛福部長陳時中說「疫苗買貴也沒辦法」，國民黨團總召費鴻泰炮轟他的言論就像流氓，日後改朝換代一定會彈劾他。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.03.02）
台灣疫苗採購進度落後於世界其他國家，加上日前傳出有吳姓立委介入，想從中發國難財。本周衛環委員會才剛成立疫苗採購調閱小組，國民黨團總召費鴻泰表示，日後將針對疫苗採購價格、以及是否真有政治人物從中介入著手。對於衛福部長陳時中日前接受媒體專訪時說「約都已經簽了，買貴也沒辦法。」費鴻泰怒嗆陳的發言跟流氓沒兩樣，「別以為民進黨永遠執政，以後我們可以彈劾你！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
費鴻泰表示，成立調閱小組的目的在於查裡面有沒有人上下其手，他指出AZ疫苗一劑成本落在3到5美金，如果陳時中用遠高於市場行情的價格去買，卻又很晚才拿到，台灣民眾不可能接受。
費鴻泰進一步指出，現在已經三月底，2021年第一季快結束了，台灣卻只來11.7萬劑疫苗，若疫苗買貴，但能像以色列一樣在今年年初就全面普遍施打，那還說得果去，接下來進入第二、第三季，台灣究竟何時能全面施打完畢，都還是問題。費鴻泰說「陳時中一直推給賣方市場，第三季總該買方市場了吧？到時候還以色列差不多價格，說得過去嗎？」
費鴻泰表示，會在下周朝野協商國營事業預算、非營利基金時同步要求成立疫苗採購小組，未來調查分成5個方向，分別是查清東洋為何會破局、是否如外界傳言，有政治人物介入採購案、採購的決策權在總統或行政院，還是在疫情指揮中心、疫苗採購價格，以及國產疫苗價格、跟陳時中對外宣稱買到的疫苗，多少是確實簽約、又有多少只是嘴巴說說。
關鍵字

NOW民調中心

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

繼續作答
你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
100%0%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
47.69%52.31%
2021-03-24-2021-03-30

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
11.05%88.95%
2021-03-22-2021-03-28
即時
推薦閱讀