疫苗買貴也沒辦法？費鴻泰怒：陳時中說流氓話、可以彈劾
記者吳承翰／台北報導
2021-03-25 15:42:08
台灣疫苗採購進度落後於世界其他國家，加上日前傳出有吳姓立委介入，想從中發國難財。本周衛環委員會才剛成立疫苗採購調閱小組，國民黨團總召費鴻泰表示，日後將針對疫苗採購價格、以及是否真有政治人物從中介入著手。對於衛福部長陳時中日前接受媒體專訪時說「約都已經簽了，買貴也沒辦法。」費鴻泰怒嗆陳的發言跟流氓沒兩樣，「別以為民進黨永遠執政，以後我們可以彈劾你！」
費鴻泰表示，成立調閱小組的目的在於查裡面有沒有人上下其手，他指出AZ疫苗一劑成本落在3到5美金，如果陳時中用遠高於市場行情的價格去買，卻又很晚才拿到，台灣民眾不可能接受。費鴻泰進一步指出，現在已經三月底，2021年第一季快結束了，台灣卻只來11.7萬劑疫苗，若疫苗買貴，但能像以色列一樣在今年年初就全面普遍施打，那還說得果去，接下來進入第二、第三季，台灣究竟何時能全面施打完畢，都還是問題。費鴻泰說「陳時中一直推給賣方市場，第三季總該買方市場了吧？到時候還以色列差不多價格，說得過去嗎？」費鴻泰表示，會在下周朝野協商國營事業預算、非營利基金時同步要求成立疫苗採購小組，未來調查分成5個方向，分別是查清東洋為何會破局、是否如外界傳言，有政治人物介入採購案、採購的決策權在總統或行政院，還是在疫情指揮中心、疫苗採購價格，以及國產疫苗價格、跟陳時中對外宣稱買到的疫苗，多少是確實簽約、又有多少只是嘴巴說說。