讓愛流動 中華道家人文協會連3年捐奶粉給愛心大平台
記者陳志仁／新北報導
2021-03-25 15:44:59
兒童節前夕，為關懷新北市的弱勢族群，中華道家人文協會捐贈1320罐的嬰幼兒奶粉給新北市好日子愛心大平台，以轉贈給有需求的弱勢家庭；新北市好日子愛心大平台開辦至今，截至今年2月28日止獲捐贈物資和款項為20億1104萬3994元，幫助許多的弱勢。
捐贈活動中邀請王小姐和1歲多的小朋友代表受贈，單親的王小姐獨自照顧小孩，及患有失智症的母親，因此無法外出工作，獨自面對照顧和經濟的壓力，除購買奶粉的費沉重外，且小孩對於有些品牌奶粉的吸收狀況亦不理想，幸好有協會提供的嬰幼兒奶粉，也可以降低經濟壓力；王小姐表示：「在蠟燭兩頭燒的壓力下，特別感謝協會的幫助。」中華道家人文協會理事長張旖指出，協會的會員來自全台各地，但協會設址於永和，對於新北市有特殊的情感和責任，因此從102年起開始響應新北市實物銀行，每年母親節前夕捐贈蛋糕、端午節捐贈肉粽，3年前更開始捐贈嬰幼兒奶粉；今年受疫情影響，擔心有些弱勢家庭雪上加霜，因此加碼贈送1320罐的嬰幼兒奶粉，寓意「一生愛您」，讓愛流動。社會局長張錦麗說，每年至少都要與張旖理事長見面3次，代表接受中華道家人文協會的愛心捐贈；新北市幅員遼闊，有許多服務中的弱勢家庭，這些家庭平日要照顧嬰幼兒已非常辛苦，又要面臨沈重的經濟壓力，奶粉屬於高單價的開銷，非常感謝協會的幫助，補充許多弱勢家庭嬰幼兒所需的營養。