勵行節水管理 中鋼實踐水資源循環再利用
記者黃守作／高雄報導
2021-03-25 16:48:59
中鋼公司為避免生產線缺水危機，多年來勵行節水管理及回收水再利用工作，並積極推動多項工程，以降低原水耗用，穩定生產用水。
中鋼公司董事長翁朝棟表示，近年來因氣候變遷，造成水環境急遽變化，澇旱發生交替越趨頻繁，因此，水資源永續使用，已是世界各國面臨的重大挑戰。翁朝棟強調，由於鋼鐵業製程需要大量原水使用於冷卻、抑塵、除銹、潤滑、水封及水淬等用途，一旦缺水而影響生產正常運作，將不利於下游用鋼產業發展，因此鋼鐵廠水資源管理的重要性，為當務之課題。翁朝棟指出，近年來中鋼重要節水案例，包含廠內廣設廠房屋頂雨水收集回收設施、廢水純化場RO濃水回收再利用、轉爐廢熱回收改造減少熱負荷、鼓風機更新為高效率轉子，以減少冷卻水耗用等，大幅降低限水時期對於自來水之需求，製程用水回收率已高達98.4%，廠內循環水系統可逐級使用5至6次。翁朝棟說，鋼鐵生產製程中需要大量用水進行降溫、洗塵與除銹，一旦缺水不僅影響產量，嚴重時會損害設備，只要缺水或管線出現問題，甚至颱風造成自來水太混濁，對於中鋼的生產將會帶來影響，該公司為了確保用水無虞，持續精進水資源管理，朝擺脫單一自來水源，開發新興水源而努力，並成為全國第一個響應使用「鳳山溪污水再生使用示範案」之再生水用戶。翁朝棟進一步指出，在面臨台灣今年以來的缺水情勢，中鋼除了持續落實循環用水、使用再生水外，目前小港廠區內已執行各項節水措施，包含停用非生產用水(游泳池、洗車用水、魚池、噴水池等)、廠區綠化用水與路面洒水改用回收水、減用廚房與盥洗用水等，並在中鋼集團總部大樓亦設有雨水回收、生活廢水再利用等設施，且將綠化澆灌由自動灑水改為人工灑水，後續將再視水情狀況適度提高廠區冷卻水系統的濃縮倍數，減少補充水、降壓供水、增加工業廢水純化場回收量及排放水多層次回收再利用等措施，以共渡缺水難關。