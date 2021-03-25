NBA／勝過喬丹和科比 巴克利：哈登是最強進攻機器
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-25 16:33:11
名人堂成員「惡漢」Charles Barkley(巴克利)在節目上表示，籃網球星「大鬍子」James Harden(哈登)是史上最好的進攻球員，勝過「籃球之神」Michael Jordan(喬丹)和「黑曼巴」Kobe Bryant(科比)。
誰是NBA史上最偉大的球員？這個話題總在球迷間不斷發燒，多數人認為是Jordan或是湖人「詹皇」LeBron James，不過Barkley有不同意見，他支持蟬聯3季得分王的Harden。Barkley解釋，「Harden是我見過最會進攻的球員，從後衛的角度來看，Jordan和Kobe是更好的球員，但就進攻而言，他們無法像前者一樣投三分球，他們不善長運球上籃然後要到犯規，我的意思是，這傢伙每次切入時，都會使對手犯規，讓他賺到2次罰球。」「我們必須給那傢伙認證，他是台進攻機器。」Barkley也表示，他稱讚Harden是世界上最好的藍球員並非不尊重James或是連莊年度MVP的「字母哥」Giannis Antetokounmpo。自從Harden本季初加入籃網後，場均出賽38.5分鐘、11.5次助攻、11次「大三元」都是全聯盟第1，不可否認其影響力。而這名超級球星今日因頸部不適缺陣，籃網慘遭聯盟龍頭爵士血洗，以30分之差落敗。