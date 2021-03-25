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緬甸超市百貨員工響應罷工　百人遭軍政府拘留

中央社

2021-03-25 16:51:22

Myanmar/緬甸/軍事政變/翁山蘇姬
▲緬甸多家連鎖超市、百貨公司昨（24）日歇業響應罷工反政府示威，約100名商店員工被官方「召集」。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者呂欣憓曼谷25日專電）緬甸多家連鎖超市和百貨公司昨天歇業，響應無聲罷工運動。緬甸媒體報導，約100名超市和百貨公司員工被官方「召集」，目的是為了警告他們不許參與反軍方的罷工行動。
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緬甸軍方2月1日發動政變，成千上萬民眾走上街頭抗議，軍警以武力鎮壓手無寸鐵的平民，緬甸民眾昨天改變策略，以無聲罷工運動取代街頭抗爭，以抗議軍政府血腥鎮壓平民。
獨立媒體今日緬甸（Myanmar Now）報導指出，多家參與罷工的連鎖超市和百貨公司如City Mart、Orange和Sein Gay Har約100名員工昨天中午被官方「召集」到仰光市政府，而且很可能被拘留過夜。
City Mart的一名主管告訴今日緬甸，他們有3位代表被市府叫去「開會」，目的在警告City Mart不要參與反對軍政府的行動。
多名參與罷工的連鎖超市和百貨公司員工的親人告訴今日緬甸，這些員工昨天白天被叫去市府，而且他們的手機很可能被沒收。Sein Gay Har的一名員工告訴他的兒子，大概有100多人被叫去市政府。
今日緬甸引述一位不具名消息來源指出，各連鎖超市和百貨公司的分店經理都被叫去市政府，官方的人警告他們如果不去市政府，就會上門抓人。
除此之外，政變以來大量緬甸人參與公民不服從運動而罷工，造成許多銀行無法營業，緬甸中央銀行逮捕多名私人銀行高層主管，要求他們讓銀行重新營業。
緬甸央行副行長譚譚綏（Than Than Swe）曾在23日發信給私人銀行，指出3月15到19日沒有營業的銀行會被罰款3350美元，而央行已經直接從這些銀行在央行的帳戶裡扣錢。
24日軍政府又發信給私人銀行、金融公司以及電信公司，要求他們必須對不來上班的員工採取行動。（編輯：周永捷）1100325
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