新疆棉點燃中國民族情緒　品牌多噤聲藝人紛表態

（中央社台北25日電）禁用新疆棉點燃中國民族情緒，陸媒整理出一份名單，點名多個國際品牌都曾發表抵制新疆棉聲明。少數將公告撤下，多數品牌選擇噤聲；中國網友除要求品牌退出中國外，更四處要求藝人表態。
陸媒鳳凰網FASHION上午在官方微博發布一份「點名」的文章，指出除了H&M外，UNIQLO、NIKE、愛迪達（adidas）、GAP、FILA、New Balance、ZARA與UnderArmour等國際品牌，都禁用新疆棉。文中並將各家過往發出的聲明連帶刊出，作為「呈堂證供」。據中共官媒環球網報導，ZARA的母公司印地紡集團（Inditex）已將這份聲明悄悄的撤下了，不過包含網友截圖流傳與暫存頁面仍能看到這份聲明。據網路流傳的這份截圖，印地紡集團發布的聲明以「對於強制勞動零容忍」為題，文中說明，「藉由諸多的報告，集團已注意新疆存在『社會及勞動問題』，但是經由內部調查後，確認集團與新疆的任何工廠均無商業往來。」這份聲明被中方輿論視為禁用新疆棉。不過即便撤除聲明，中國網友顯然不買帳，ZARA的微博到目前為止仍有大量的留言謾罵，要ZARA離開中國市場。據觀察，事件在24日爆發後，這些被點名的品牌全數噤聲，原本多個品牌微博「一日多更」的情形全部停止，最新的貼文大多都停留在24日。而且不論哪個品牌的微博均遭大量網友們湧入，張貼該品牌過往的聲明，不但要求「給個說法」，更要其退出中國。隨著民族主義持續發酵，抵制品牌的效應，也蔓延到品牌代言人身上。中國藝人宋茜與黃軒透過經紀公司表示與H&M已無合作關係；王一博、譚松韻則表示終止與Nike的合作。只不過對於中國網友而言，這樣的表態遠遠不夠。據觀察，微博上已有不少網友開始檢視部分尚未解約的品牌代言人並批評，質疑「為什麼還沒解約」；甚至找出過往曾經參與過這些品牌活動的藝人，要求對這件事情表態。發文表態支持新疆棉花一時間成了中國藝人的集體運動。此外，連沒有被媒體點名的品牌也受波及，例如有中國網友指出運動鞋品牌Converse（匡威）是Nike的子公司，要一併抵制，並要求品牌代言人歐陽娜娜應與Converse解約。而今天中午歐陽娜娜的微博也轉發人民日報「支持新疆棉花」的貼文。不過也不是所有外國品牌都在這波抵制浪潮中蒙難。據環球時報報導，未在「點名名單」上的日本品牌無印良品（MUJI），其中國總部向環球時報記者表示「持續使用新疆棉，沒有抵制。目前無印良品官網上仍有大量新疆棉產品販售。」抵制事件源於H&M在2020年發布的一份聲明，指公司關注有關新疆少數民族遭強迫勞動、宗教歧視的報導與報告，而H&M不和新疆的服裝廠合作，也不採購當地產品及原料。這份聲明24日突然被挖出，中共組織「共青團中央」在微博上嚴詞批評H&M，並在網路上掀起一波抵制潮。之後，這波抵制浪潮蔓延到其他的服飾及運動用品品牌。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1100325