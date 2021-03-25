經長：抗旱優先　再來規劃大戶耗水費增節水誘因

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）經濟部長王美花今天表示，目前第一要務是抗旱，再來是盡快規劃「耗水費」，會針對用水大戶設計節水誘因，盡速提「耗水費」草案跟外界說明。
台灣機械工業同業公會今天下午舉行會員大會，王美花受邀出席致詞，在離開會場時，王美花接受媒體短暫採訪。媒體問及新竹地區寶山水庫與寶二水庫蓄水量偏低、新竹有可能成為下一個缺水亮紅燈的區域，王美花說，新竹不是只有水庫存水量、還有河川水、桃竹幹管等，每日供應水量可到20萬噸以上，另外海淡廠每日可供應1.3萬噸，加上近日當地有下雨，隆恩堰川流水比較多一點，此刻可以多取川流水、水庫可少取一些，這也是此次水情燈號紅燈沒有納入新竹地區的主要原因。至於經濟部是否檢討北部地區水價過低，王美花指出，行政院長蘇貞昌已經指示，擬對每個月用水1萬噸以上的1817戶大廠，徵收「耗水費」，經濟部現在抗旱之外，也會儘快規劃「耗水費」徵收議題，針對用水大戶設計節水誘因，盡速提草案跟外界說明。王美花強調，目前第一要務是抗旱，再來是盡快規劃「耗水費」，方向和目的是一樣的。外界擔心長榮貨輪擱淺蘇伊士運河恐讓木漿短缺、衝擊衛生紙供應，王美花指出，長榮貨輪擱淺是臨時事件，大廠原先就有規劃紙漿庫存，應該不是影響紙漿漲價的主因。（編輯：楊凱翔）1100325