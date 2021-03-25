P聯盟／勇士球員卡今開賣　林志傑實戰球衣卡僅3張

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2019年休賽期間，臺北富邦勇士重磅簽下黃金世代的成員「野獸」林志傑及「大房東」曾文鼎，搭配陣中的「本土洋將」蔡文誠和林書緯等明星球員，勇士打造了冠軍等級的豪華陣容，在國際的戰場上為勇士隊爭取最佳表現。而除了場上拚戰的球員值得記錄外，場邊賣力應援的Fubon Angels也不可缺席於本次卡款當中，另外包含蔡承儒領隊、勇士教練團及勇士吉祥物比爾皆收錄於2019-2020臺北富邦勇士年度球員卡。除普卡、特殊卡外，更加碼推出神祕特殊卡款，包含勇士領隊親簽卡，Fubon Angels悄悄話卡及Fubon Angels親自挑選之大頭貼卡，其他隱藏驚喜將隨機出現在散包及精裝盒，豐富卡款等待球迷朋友們來一起發掘。
為保持公平性及增加抽卡收藏的樂趣，本次散包特別將厚卡（卡片中含有實戰衣物）製作為成神秘交換卡包，散包中抽出的交換卡，可以至全台經銷通路憑卡兌換交換卡包，有機會抽中實戰球衣簽名卡及patch簽名卡等品項。有別於以往球員卡卡款，臺北富邦勇士首創最具收藏價值的勇士星星隊徽簽名卡及球員英文姓氏簽名卡，此兩款僅製作勇士陣中五位球員，包含林志傑、蔡文誠、曾文鼎、林書緯及賴廷恩，分別將球員球衣上星星隊徽配上球員親筆簽名。而球員英文姓氏簽名卡正面為球員實戰球衣姓氏英文單字，球卡背面附上球員簽名，球員每個英文字母僅發行一張，例如：林志傑僅發行三張，分別為LIN三個字母各一張。由於一件實戰球衣僅能發行各一張卡，因此每一張卡皆是獨一無二。
2019-2020臺北富邦勇士年度球員卡分為散包及精裝盒。散包總發行量6萬包，每包5張，售價80元。針對重度玩家的卡迷朋友，勇士更推出限量精裝盒，每盒4包（每包8張），包含3～5張特別卡款，每盒售價2,300元，限量2,000盒。兩種版本可以滿足卡迷的收藏樂趣，超過20款卡款。
2019-2020臺北富邦勇士年度球員卡散包今日（3月25日）於全台21個經銷通路正式開賣，本週勇士主場賽事也將首度開賣；精裝盒預計4月7日於全台經銷通路上市，勇士主場限定店於4月10日壓軸登場。3月27至28每日下午1點至2點於勇士主場和平籃球館售票處旁球員卡號碼牌發放處領取號碼牌，凡領取號碼牌之球迷朋友，進場後可憑號碼牌至勇士主場限定店球員卡專區優先購買卡包，每張號碼牌限一人購買，每人散包限購10包，售完為止。
為提供球賽現場拆卡服務，本週於球卡專區設置卡迷交換桌，備有拆卡工具及各卡款介紹，歡迎球迷朋友一同體驗拆卡樂趣！而在3月27至28 兩日下午2點30分至3點於和平籃球館二樓勇士主場限定店球員卡專區將舉辦球員卡一日店長活動，首批購買之球迷朋友將有機會與勇士球星及Fubon Angels 近距離互動！勇士鐵粉及卡迷們，千萬別錯過這一波的勇士球員卡商品，各種極珍貴及高價值的卡款等你來收藏！