多國際品牌拒用新疆棉！中國商務部：不容玷污純白的棉花
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-25 16:35:55
歐洲議會日前宣布，制裁在新疆侵害為維吾爾等少數民族的中國官員，美國、英國、加拿大、紐西蘭等國也發表聲明，就新疆人權議題對中國譴責。中國政府立刻指責歐盟罔顧事實，並且發動反制裁10名歐洲議會議員、學者，內部輿論也開始「排查」抵制新疆棉花的企業，中國商務部今（25）日回應，強調不容玷污純白的棉花。
歐盟就新疆議題制裁中國後，中國外交部週二（23）即召見歐盟駐中國代表團團長，表達嚴正抗議和強烈譴責，否認有關虐待的指控，強調在新疆的營地是教育培訓中心，來打擊恐怖主義、極端化。中國商務部今日回應，所謂中國新疆地區存在「強迫勞動」完全是子虛烏有，純白無暇的新疆棉花不容許任何人玷污抹黑，中方反對任何外部勢力干涉新疆事務和中國內政，反對以所謂人權問題為由，對中方有關實體、個人實施制裁。中國商務部表示，中國消費者已經用「實際行動」做出回應，希望相關企業糾正錯誤做法，避免「商業問題政治化」同時，邀請外國企業到新疆實地考察。瑞典知名快時尚服飾H&M去年3月發佈一則有關中國新疆棉花的聲明，表達關切維吾爾等少數民族在新疆被強迫勞動、受到宗教歧視等相關報導。在中國被歐美各國制裁後，H&M的聲明突然在昨（24）晚被官媒強烈抨擊，在社群媒體上成為熱門話題，H&M因此遭到中國各大網路平台下架，包括淘寶、京東。除了H&M，運動品牌Nike、Adidas、New Balance、斐樂（Fila），還有服飾品牌巴寶莉（Burberry）、GAP、Levi’s、颯拉（ZARA）等加入非營利組織倡議「Better Cotton Initiative，BCI」的品牌，都被中國媒體大肆渲染，遭到網友抵制。據BCI的官方介紹，該組織的目的是促進21個國家的棉花種植和實踐的更高標準，包括提升農地用水效率、保護環境、改善勞工環境等等。該協會是全球最大的棉花可持續發展計劃，有超過400個會員。BCI週三（24）表示，已經了解到網路上的爭議，強調去年10月起，停止發放在新疆發放棉花許可證是成員一同做出的決定。