陸委會提建設性模糊解兩岸僵局？藍營批有講跟沒講一樣
記者余祥／台北報導
2021-03-25 17:36:50
為解決兩岸僵局，陸委會主委邱太三日前拋出「建設性模糊」概念，盼兩岸找到互利互惠最大公約數。藍營人士認為，過去九二共識還可以運作時，核心論述就是一中各表，也被視為是創造性模糊，但現在陸委會僅說九二共識不是建設性模糊，就又提不出一個新名詞或是比九二共識更能被對岸接受的說法，「有講跟沒講一樣」，只能說心意100分，但實質進展是0分。
邱太三在上任首次記者會上拋出建設性模糊概念，邱後來赴立法院內政委員會進行業務報告，朝野立委也都頻追問何謂建設性模糊？邱強調，不應有政治框架與軍事威脅，兩岸應善意理解、務實處理。國民黨主席江啟臣則回應，基於中華民國的九二共識其實就是建設性模糊，但邱太三認為，九二共識一詞在台灣引發爭議，台灣民眾無法接受。國民黨文傳會副主委黃子哲說，邱太三拋出建設性模糊可看出他有意在兩岸關係上取得進展或政績，但建設性模糊的內涵是什麼，陸委會講也講不清楚。黃子哲說，兩岸政治框架存在已久，過去九二共識還可以運作的時候，核心論述就是一中各表，求同存異，對於一中各自表述，這也被認為是創造性模糊。黃子哲說，前總統馬英九執政8年，兩岸也是基於九二共識和平互動，還簽訂23項協議，九二共識過去有存在的價值，只是的確在2019年中國領導人習近平提出一國兩制台灣方案後，讓人感到中共只是要透過九二共識達成一國兩制的目標，這是台灣民意不能接受的，國民黨也無法接受。黃子哲指出，國民黨內有在調整兩岸論述，但即使有再好的兩岸論述，畢竟國民黨不是執政黨，還是無法運行，因此球還是在民進黨、對岸身上，是他們要去突破現有的兩岸困境。黃子哲認為，若民進黨持續主張抗中，再怎麼「模糊」都是枉然，若陸委會想要打破僵局，只是想靠建設性模糊，卻沒有實質內涵，提不出一個具體方案或是比九二共識更能讓對岸接受的論述，那有講跟沒講一樣，心意100分、實質進展0分。