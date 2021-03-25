批綠營鴨霸強勢 費鴻泰嗆：藍營將祭焦土表決
記者吳承翰／台北報導
2021-03-25 16:42:45｜2021-03-25 16:52:45
台灣疫苗採購進度不如預期，在朝野達成共識下，立法院本周成立疫苗採購調閱小組，但成立日期、如何運作都還沒有結論。今（25）日國民黨團總召費鴻泰表示，將在下周朝野協商國營事業預算、非營利基金時提出，希望能盡速成立。費也向民進黨喊話，希望他們能尊重在野黨的聲音，若他們事事強硬，那國民黨團將祭出焦土表決，以國營事業預算共1300多案，預估要表決10次院會，民進黨團霸道的下場就是整慘自己。
費鴻泰怒批民進黨政府完全執政後，行徑非常鴨霸，讓朝野協商往往淪為過場，他表示朝野協商的初衷，是給各政黨方便，大家都好做事，但綠營寸土不讓的風格，已讓美意走味，他說「你寸土不讓，我就全部都給你按照規則來。」費鴻泰劍指下周將協商的國營事業預算、非營利性基金，他表示民進黨若在疫苗採購調閱小組的運作上又太強勢，他會讓預算協商破局。若共計1300多預算案全部進院會表決，每案可以表決、重付表決、記名表決，一共3次，整天下來最多處理140案，意即原本在朝野和諧、有共識的情況下，一天就可以處理完的事情，將會拉長到開10次院會、至少一個月起跳，才處理的完。至於焦土戰中能拿到什麼好處，費鴻泰指出，會議至少要1/3委員出席，也就是要有38位立委出席才開得成院會，處理今年的國營事業預算，而國民黨團只需要排3名立委輪班，逐條提反對、重付表決、記名表決的要求，就能迫使民進黨要派至少38位立委在現場陪他們耗，費直言「民進黨那麼多中南部立委，整天被綁在立法院，選區沒辦法跑，你看他們會不會跳腳。」