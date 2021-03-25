中鋼27日招考 中山大學首度聯手廉政署南調組抓弊
記者黃守作／高雄報導
2021-03-25 18:00:00
中鋼委託中山大學辦理新進人員招考，為嚴防舞弊情事，於日前由副校長黃義佑率產學長林哲信、教務長林伯樵，到法務部廉政署南部地區調查組拜會組長黃元冠，共同研商各種防弊策略與措施。
中鋼公司委託中山大學辦理新進人員招考，筆試將於27日登場，該公司為嚴防舞弊情事，乃聯手廉政署南部地區調查組抓弊，共同研商各種防弊策略與措施，並宣示將視情況採取強力偵查作為，以確保考試之公平性。中山大學副校長黃義佑表示，近年來，國營事業新進人員考試，傳出多起舞弊案件，尤以電子舞弊最常發生，該校代辦企業招募考試，是善盡社會責任的一種展現，期望透過公平的招募程序，為國內重要企業取才，以提升國家競爭力。黃義佑指出，此次代辦中鋼新進人員招考，感謝廉政署南部地區調查組組長黃元冠召集檢察官、廉政官在考前分享查緝舞弊案例，讓學校在事前加強因應措施，也已洽請廉政署南調組派駐檢察官范家振、蔡杰承指揮廉政官事前建立聯繫平台，共同研商查緝舞弊的具體因應。黃義佑並指出，該校已備妥許多防止舞弊的措施，呼籲考生切勿以身試法，考試當天檢察官將視情況，隨時採取強力偵查作為，以有效嚇阻不法集團，徹底杜絕考試舞弊事件，確實維護招募考試的公平性。中鋼則表示，若在新進人員進用後發現舞弊者，將依照招募簡章規定，立即終止勞動契約，並提出告訴。