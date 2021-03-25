清水西濱路段風沙擾民 蔡其昌促植披改善
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-25 16:59:40
中部西濱快速公路段是南北往來重要公路，其中清水區海口路至護岸路間西濱橋下安全島內長期以來皆無相關設施，易受天候影響產生風沙走石情形，尤其東北季風來臨時更讓高美地區居民深受其害，家中常有厚厚一層灰，居民苦不堪言。立法院副院長蔡其昌今(25)日邀集交通部公路總局第二區養護工程處處長劉世桐、臺中工務段段長郭純鑑、市議員楊典忠等人進行會勘，爭取200萬經費進行植披改善作業，今年底前即可完工，讓民眾免於風沙之苦。
蔡其昌表示，西濱橋下因為無植披造成嚴重風沙，騎士行經到此只要一陣沙塵，眼睛就容易沾染風沙而影響行車安全，對附近住戶也造成極大不便，不時就得清掃沙塵。今從公路總局爭取200萬預算，改善西濱橋下清水路段揚塵問題，降低風沙侵擾，同時也美化路口意象，感謝地方協助反映，大家一起努力讓地方變得更好。臺中工務段段長郭純鑑說，這個路段先前曾種植綠被、灌木，但實在是因為風勢太大導致植披無法存活，此次改善後將會落實植披養護工作，改善範圍為橋墩P21至P68，清水區高北里至高美里路段，將在安全島頭前進行景觀營造，島頭後以植披、碎石來抑制揚塵。高美里長林永芳說，這個路段因海風侵擾，用路騎士若無穿戴全罩式安全帽，眼睛就容易跑進風沙，甚至因此而摔倒。期盼在今年改善工作完成後，順利抑制風沙，讓周遭居民有更舒適的生活，用路環境更加安全。