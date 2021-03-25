50年來首次開放 圓山飯店隱藏版東密道開箱
記者陳致宇／台北報導
2021-03-25 17:17:34｜2021-03-25 17:38:26
圓山飯店除了已經公開的西密道外，另一側的東密道在塵封半世紀後，今（25）日公開在世人眼前。圓山飯店表示，東密道歷經一年多的規畫和整修工程開放，因服務量能有限，首波將配合飯店婚宴、企業客戶旅遊、東密國宴文化餐及東密道住房專案，階段性開放導覽，估計將帶來一波新的國旅旋風。
業者表示，飯店主建築於1970年興建時，即規畫東西兩側密道，當年是為時任總統蔣中正設計的緊急逃生路線，還特別找來一位曾經參與第二次世界大戰碉堡建造的美籍德裔工程師參與整個建造工程。西側密道於2019年9月搶先開放，去（2020）年參觀人數更多達17萬人，隨後進行東密道整修活化的更大計畫，在此刻華麗轉身向世人呈現這項獨特文化資產。業者說明，東密道入口位在地下一樓，全長67公尺、84個階梯，整座密道特意設計迂迴彎曲，是為避開追兵和直線前進的子彈；同時，除了鋼筋水泥，還特地使用了洋灰做成凹凸不平的牆面，加強吸音效果，即使後有追兵，也不易定位。密道內架設有43盞防爆燈，若發生爆裂事件，碎片也不會飛濺造成二次傷害。走出東側密道，戶外是日治時代神宮所在地，整修後為祕境花園。種植山櫻花、繡球花等景觀花卉，加上拍照打卡點的裝置藝術區，適合新人拍攝婚紗或舉辦小型Party，祕境花園一路盡頭，為圓山飯店第一代總經理孔令偉的故居，孔令偉人稱孔二小姐，是宋美齡的大姐宋靄齡與孔祥熙的女兒，故居保留孔令偉生前使用過的物品及圓山飯店的重要文物一一展示，並精心打造「文化美學的五感體驗」，完整重現文化歷史重要場址。業者指出，配合東密道的開放，推出東密道主題住房專案，除了可一窺東密道的神祕面紗，更精心安排專車接送士林官邸及台北忠烈祠，搭配圓苑餐廳元首套餐，品嚐蔣家御廚美饌的經典風味，體驗最完整的台北歷史文化之旅。