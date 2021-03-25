金管會推綠色金融2.0 蘇貞昌盼創三贏
中央社
2021-03-25 17:23:04｜2021-03-25 17:23:59
金融監督管理委員會今天向行政院會陳報「綠色金融行動方案2.0」，擬訂再強化上市櫃公司，資訊揭露品質與內容，建立永續金融分類標準等措施。行政院長蘇貞昌請金管會、相關部會持續推動，共同建構金融企業及社會、環境三贏。
為接軌國際推動永續金融，金管會於2020年8月發布綠色金融行動方案2.0，目標為公私協力合作建構永續金融生態系；金管會今天向行政院會報告初步成效。蘇貞昌聽取報告後指出，希望今天報告方案永續發展的願景能成為台灣的價值，台灣在各方面沒有落後，甚至超前。舉例來說，過去台灣有全世界最長的威權體制，但台灣也是進步最快的民主自由化的國家；台灣是亞洲第一個婚姻平權的國家，在人權的進步上和世界同步，甚至超前。蘇貞昌指出，金管會從2017年起已經推動綠色金融，鼓勵金融機構、政府基金及國營事業參與永續發展領域的投資跟融資，不但有階段性的成果，而且成績非常好。本國銀行對綠能科技業放款的餘額已經突破1兆2000億元，而提供給離岸風電業者的融資也近2600億元，發行的綠色債券也突破1600億元。蘇貞昌說，去年10月核定「國家級融資保證機制」，由國發基金跟銀行共同出資，提供1000億的融資保證，引導資金的持續投入離岸風電等重大建設項目。去年底彭博社的調查指出，2019年台灣企業在「ESG揭露透明度」方面，排名全球第三名，也是亞洲最高分，大幅地超越香港、南韓、新加坡跟日本。蘇貞昌表示，今天金管會進一步訂定「綠色金融2.0」，擬訂再強化上市櫃公司，資訊揭露品質與內容，建立永續金融分類標準等措施。他請金管會、相關部會持續積極推動，共同建構金融企業及社會、環境三贏的永續金融生態圈，讓台灣透過金融體系，也可以在永續發展方面做得更亮麗，讓世界更肯定。