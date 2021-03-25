台中捷運綠線試營運 王品集團捷運站人氣店優惠歡慶

捷運通車將帶動周邊人潮與商機，尤以美食成為熱門話題！王品集團看好台中捷運通車商機，去年積極展店佈局中，有4家進駐捷運站商圈。王品集團統計，台中捷運綠線一共有18站，其中6站周邊就有王品集團旗下15家門店，方便民眾搭捷運品美食，即日起配合捷運試營運，人氣店各推歡慶優惠。

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▲看好台中捷運通車將帶動人潮與商機，王品集團旗下15家門店搶進六大捷運站商圈，卡位動作快。（圖／王品集團提供）

王品集團看好捷運商機，近年來展店計畫大多鎖定捷運站推動，在111「水安宮站」靠近公益路商圈，除了原有的西堤、石二鍋、12mini外，今年分別進駐「享鴨」和「聚北海道鍋物」，並以複合店型經營，讓消費者在一個門市，滿足兩種享受。

台中捷運綠線共有18站，從起站至未站全程35分鐘，王品集團搶進6站商圈共開設15家門店，其它有107「文心中清」站周邊開了hot 7 新鉄板料理、108「文華高中」有王品牛排和夏慕尼、110「市政府」站有石二鍋、112「文心森林公園」站有藝奇日本料理等，民眾不妨安排一趟搭捷運賞市景吃美食之旅。

王品集團揪甘心，配合台中捷運試營運還推出人氣店優惠活動，包括文心森林公園站的「藝奇」餐廳，即日起至月底憑瘋美食畫面，消費兩客贈胭脂蝦乙份；水安宮站的「聚北海道鍋物」公益店，即日起至4月15日憑FB指定畫面，消費2客套餐贈蛤蜊。最划算的是，文華高中站「王品牛排」，即日起至4月21日，憑瘋美食app王品牛排龍重款待法式紅醬龍蝦畫面，消費兩客套餐招待法式紅醬龍蝦