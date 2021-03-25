中市施打COVID-19疫苗　接種者情況良好

首批COVID-19疫苗3月22日起在全台57家醫院開打，台中市共分配到5900劑，中央核定包括台中榮總等6家醫院開打，第一天有103名醫護人員接種，第二天則有268人接種，人數較首日增加2倍；衛生局表示，接種者情況良好，目前無明顯不良反應，將持續宣導醫護人員接種疫苗，降低受感染風險。

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衛生局表示，台中市計有17家專責醫院，首波提報有意願接種人數為7450人。台中獲中央指定COVID-19疫苗接種合約醫院已由原核定6家增至10家，合約醫院除接種自己院內醫事相關人員外，也必須協助接種衛生局安排的其他7家責任醫院醫事人員，自22日開打至今接種情況良好。

COVID-19疫苗對症狀感染的保護力可達79%，我國COVID-19疫苗兩劑接種的間隔至少需8周，為確保醫護人員接種疫苗後能獲得完整休息，且不影響醫院工作量能，疫苗以分批分階段方式安排接種，避免同單位人員同時接種。另依據中央流行疫情指揮中心表示，因服用避孕藥與接受賀爾蒙治療為引起血栓之危險因子，建議先暫緩施打。

衛生局長曾梓展提醒，完成疫苗施打後，均可拿到一張可隨身攜帶的證明小卡，上面會登錄接種日期、疫苗名稱，做為日後出入境時的重要個人防疫文件。接種後需在現場休息至少30分鐘，並且在1、2天內持續觀察有無嚴重過敏反應，在第1次接種的8周後，應再完成第2劑接種，以及早產生完整保護力。另接種疫苗後14天內如出現呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續性出血、皮膚出現自發性紫斑、瘀青等症狀，應立即就醫。