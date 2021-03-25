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台17線永翔路口半聯結車及大貨車對撞　水管受損停水

記者黃正忠／屏東報導

2021-03-25 17:39:11

台17線永翔路口半聯結車及大貨車對撞　水管受損停水
▲屏東縣枋寮鄉台17線與永翔路口發生半聯結車及大貨車之交通事故，致大貨車落入路旁大排，造成台17線及永翔路口800mm自來水管破裂漏水。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.03.25）
屏東縣枋寮鄉台17線與永翔路口上午發生半聯結車及大貨車交通事故，大貨車駕駛及曾姓乘客由南往北行駛至永翔路口左轉，與黃姓駕駛營業半聯結車北往南行駛，雙方於路口發生撞擊，致大貨車落入路旁大排，造成自來水管受損漏水，自來水公司表示：因車禍造成水管破裂漏水搶修，25日下午14時至26日06時會有7個鄉鎮約30000戶停水。
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▲屏東縣枋寮鄉台17線與永翔路口上午發生半聯結車及大貨車交通事故，雙方於路口發生撞擊，致大貨車落入路旁大排。（圖／記者黃正忠翻攝,
▲屏東縣枋寮鄉台17線與永翔路口上午發生半聯結車及大貨車交通事故，雙方於路口發生撞擊，致大貨車落入路旁大排。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.03.25）
屏東縣政府警察局枋寮分局25日10時許接獲報案，於枋寮鄉台17線與永翔路口發生半聯結車及大貨車之交通事故，大貨車余姓駕駛（81年次）駕駛自用大貨車搭載曾姓乘客，沿台17線南往北行駛至永翔路口左轉，與營業半聯結車黃姓駕駛（67年次）駕駛營業半聯結車，沿台17線北往南行駛。
雙方於路口發生撞擊，致大貨車落入路旁大排，並撞斷台17線及永翔路口800mm自來水管，此次車禍共有3人受傷送枋寮醫院，經查受傷3人均為擦挫傷，無生命危險，聯結車駕駛人呼氣測試無酒精反應，大貨車駕駛人口部受傷，已委託醫院抽血檢驗酒精濃度，有關肇事原因警方尚在調查釐清中。
但因這次車禍造成台17線及永翔路口800mm排氣閥因車禍事故毀損漏水搶修，全國目前面臨缺水這次又因車禍造成水管破裂，自來水公司表示：將於25日下午14時至26日上午06時，屏東縣枋寮鄉、佳冬鄉、林邊鄉、東港鎮、琉球鄉、新園鄉、枋山鄉（減壓供水）獅子鄉（減壓供水），停水戶數約30000戶。
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