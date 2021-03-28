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貓咪搬窩想自製「最強床鋪」　網笑：太聰明了喵！

文/寵毛網

2021-03-28 22:00:00

貓咪突發奇想，自己搬窩想製做最強床鋪！（圖／Instagram ＠dev0n_trio）
▲貓咪突發奇想，自己搬窩想製做最強床鋪！（圖／Instagram ＠dev0n_trio）
這組合真是強上加強啊！許多貓主子對於奴才購買的貓窩都興致缺缺，但紐約一名飼主Instagram ＠dev0n_trio家的貓咪：餅乾（Biscuit）卻不想打壞人類的心意，竟是自己叼著窩靠近「材料」，想將它改造成牠喜歡的模樣！ 
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▲家裡有三隻喵喵（圖／Instagram
▲家裡有三隻喵喵（圖／Instagram ＠dev0n_trio）
▲這是今天的主角：餅乾（圖／Instagram
▲這是今天的主角：餅乾（圖／Instagram ＠dev0n_trio）
三隻貓咪分別叫：瑪咪（Mumme）、法夫（Faffe）、餅乾（Biscuit）！而今天的主角是有著一身透亮雪白毛髮的餅乾，外表精緻可愛的牠，小腦袋中卻充滿許多特別的想法，奴才就捕捉到牠試圖把貓窩搬到紙箱裡面的畫面！
▲餅乾：貓窩貓窩快進去～（圖／Instagram
▲餅乾：貓窩貓窩快進去～（圖／Instagram ＠dev0n_trio）
▲餅乾：怎麼放不進去咧？！（瞪）（圖／Instagram
▲餅乾：怎麼放不進去咧？！（瞪）（圖／Instagram ＠dev0n_trio）
奴才當下其實想上前幫忙，但餅乾「貓小志氣高」，不希望人類插足，只要他們靠近餅乾就會停止動作，像是在暗示大家：「這是我的事！你們都不用管！」如此堅持想蓋自己喜歡的窩的喵喵，引起了眾網友的注意：「自己的貓窩自己蓋」、「紙箱加任何東西都是最好的窩！」、「太聰明了喵！」。 （逼編輯：李惠婷）
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