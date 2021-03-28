貓咪搬窩想自製「最強床鋪」 網笑：太聰明了喵！
文/寵毛網
2021-03-28 22:00:00
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三隻貓咪分別叫：瑪咪（Mumme）、法夫（Faffe）、餅乾（Biscuit）！而今天的主角是有著一身透亮雪白毛髮的餅乾，外表精緻可愛的牠，小腦袋中卻充滿許多特別的想法，奴才就捕捉到牠試圖把貓窩搬到紙箱裡面的畫面！
奴才當下其實想上前幫忙，但餅乾「貓小志氣高」，不希望人類插足，只要他們靠近餅乾就會停止動作，像是在暗示大家：「這是我的事！你們都不用管！」如此堅持想蓋自己喜歡的窩的喵喵，引起了眾網友的注意：「自己的貓窩自己蓋」、「紙箱加任何東西都是最好的窩！」、「太聰明了喵！」。 （逼編輯：李惠婷）
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