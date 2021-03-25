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建設性模糊解兩岸僵局？陸委會：良性交流雙方都有責任

記者余祥／台北報導

2021-03-25 17:35:57｜2021-03-25 17:36:07

陸委會發言人邱垂正
▲陸委會發言人邱垂正表示，推動兩岸關係良性發展是雙方共同責任，若對岸不放棄一再強加我方無法接受的政治框架和軍事威嚇，也不願尊重台灣民意，那對岸說再說的話也只是阻礙正常交流的藉口而已。（圖／記者余祥攝，2021.03.25)）
陸委會主委邱太三日前拋出建設性模糊的構想，遭國台辦批是在玩文字遊戲，外界也不了解構想的實質內涵。陸委會副主委兼發言下邱垂正今（25）日表示，推動兩岸關係良性發展是雙方共同責任，若對岸不放棄一再強加我方無法接受的政治框架和軍事威嚇，也不願尊重台灣民意，那對岸說再說的話也只是阻礙正常交流的藉口而已。
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朝野立委日前在立法院也頻追問建設性模糊實質內涵，但邱太三僅稱，兩岸互動不應該有任何一方強加政治框架或軍事威脅。在這個兩個前提之下，兩岸未來如果能秉持善意的理解，務實處理問題，這個才是重點所在。

陸委會下午舉行例行記者會，媒體詢問，藍營認為所謂建設性模糊就是九二共識，陸委會是否要創新論述取代九二共識？邱垂正說，這個不需要他重複說明，邱太三已說明很多次。

邱垂正說，他們要呼籲北京當局，正視現實跟台灣民意，放棄強加台灣政治框架跟軍事威脅，透過相互尊重、善意理解，務實對話、解決問題。

邱垂正說，陸委會的主張始終堅定，他們認為，推動兩岸關係的良性發展是雙方共同的責任，在相互往來上，必須要對等、尊嚴，這是台灣人民所期待的，也是台灣人民授權政府與對岸溝通的基本原則。
邱垂正說，如果對岸不願放棄，一再強加我方無法接受的政治框架跟軍事威嚇，也不願意尊重台灣民意，希望務實溝通、互動、化解分歧，對岸再多的話都是阻礙兩岸正常交流的藉口而已，罔顧兩岸人民福祉和權益。
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