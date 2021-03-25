國會焦土前哨戰 衛環委員會下周一、三會議連發
記者吳承翰／台北報導
2021-03-25 17:41:02｜2021-03-25 17:51:06
立法院衛環委員會近日在朝野共識下，同意設立疫苗採購調閱小組，但成立的時間點、小組如何運作仍待協商。深怕民進黨團祭出拖字訣，國民黨團總召費鴻泰喊出「焦土戰」，若民進黨團又強勢主導小組運作，甚至以人數優勢拿下召委後直接擺爛不開會，他們將祭出院會表決戰，消耗綠委的時間。而下周衛環委員會議程也曝光，國民黨籍召委陳玉珍在多日上午、下午各排一場會議，似乎也有意讓民進黨團看見他們想戰的決心。
根據陳玉珍排案，下周一（29日）上午將針對新冠肺炎疫苗施打後，相關效益、異常通報之統計、分析開一次會，緊接著下午再開一次會，主題則是改善金門、馬祖、澎湖與原住民地區醫療資源分配不均。而下周三（31日）上午先討論新冠肺炎對我國生技產業影響評估，下午則討論金門、馬祖、澎湖與原住民地區長照2.0現況與未來如何精進，而該場會議會延續到周四一整天，切時間的方法和過去慣例非常不同。陳玉珍受訪時表示，她進衛環委員會的初衷，就是改善離島醫療，但身為國會議員，還是需要討論國家大事，她權衡之下，決定早上討論全國性事務，下午也要好好利用，來談談離島醫療建設，如果有其他立委覺得沒興趣，參加早上的會議即可。記者追問，一天排兩次會議不是常態，陳是否配合黨團運作，想給民進黨團來個下馬威？陳玉珍說，中午黨團有開會討論接下來的戰略，但她有外務並未出席，所以不知道黨團做了什麼決定，會一天排兩次會完全出於她個人意願。陳玉珍強調，下周四（4月1日）是連假前一天，她還刻意延續前一天（3月31日）下午開的會議，預計當天上午就能把離島長照議題討論完，放立委同事早一點回去選區跑攤。以立法院各委員會運作常態來說，通常委員會一天只會討論一個主題，討論完即散會，有時散會的時間甚至在中午之前，像這樣把一天切成上午、下午各開一次會討論不同主題的情況並不常見，而衛環委員會又是國民黨團近日強攻疫苗調閱小組的主戰場，更讓人聯想國民黨團想給民進黨團來個迎頭痛擊。