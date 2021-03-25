柯文哲愛將官運佳？「小凱」邱昱凱高升悠遊卡公司總經理
記者丁上程／台北報導
2021-03-25 17:44:43
過去曾為台北市長柯文哲競選時主導網路操作的「小凱」邱昱凱，在選戰後獲得柯文哲拔擢，到悠遊卡公司擔任企劃室副主任以及董事長特助等職，爾後更升值為「管理群副群長」。而今（25）日悠遊卡公司召開董事會，決議通過邱昱凱升任悠遊卡公司總經理一職，引發社會各界議論。
曾經擔任市長辦公室專員的邱昱凱，過去因為涉嫌為柯文哲打選戰時的義工「喬」替代役，因而火速向柯文哲請辭獲准，不過邱昱凱仍舊自由在市長辦公室內進出。而在柯文哲2018年連任之戰時，邱昱凱更每個月支領競選總部10萬元薪資，為柯文哲進行網路輿論操作，就連柯本人都直言邱昱凱是「網軍頭」。而在柯文哲連任後，邱昱凱也獲得拔擢，進入悠遊卡公司擔任企劃室副主任以及董事長特助等職，過程中也晉升為公司「管理群副群長」，今日更在董事會決議通過的情況下，再高升為悠遊卡公司總經理。悠遊卡公司方面也發表聲明，表示邱昱凱在任職期間，協調 Samsung Pay悠遊卡、悠遊付、振興三倍券等重大專案推動。營運管理上，掌理接軌國際會計準則（IFRS）及人力組織工作，業務及管理歷練均完整。而原兼任總經理的董事長則卸下總經理一職，並勝任悠遊卡投控總經理。