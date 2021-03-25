影／花費超過40年自製遙控飛機！印度飛機迷分享甘苦談
四方報/綜合報導
2021-03-25 18:22:56
根據四方報報導，在印度有名的電影《三個傻瓜》裡，主角閒暇時會自製遙控飛機。現實人生中，有一群住在印度德里的遙控飛機迷，平常最大的愛好就是聚在一起做遙控飛機、玩遙控飛機，其中甚至有著迷遙控飛機超過四十年的「資深玩家」。
從15歲開始，遙控飛機玩家Sandeep Jain就開始自製飛機模型，並且已經玩了40年，現在的他依然對這項業餘愛好感到熱愛。每週日，這群愛好遙控飛機的玩家都會聚集在私人土地，進行這項美麗的業餘活動。「有些模型只是做來美觀，但沒辦法拿來飛，而有些模型能夠飛，不過有時也怕飛了就不見了。」Sandeep Jain說。身為醫生兼遙控飛機愛好者的Doctor Vikram Sharma參加這團體至少20年了，在影片中他秀出他運用3D列印所複製出的立體飛機模型，「玩遙控飛機實在是令人著迷，而且比起親自開飛機安全多了，至少我能一直活著，沒有死亡風險。」他笑著說。許多參加該團體的遙控飛機愛好者指出，這類玩家在印度算是十分稀少，但幸好他們找到彼此，並且一起「飛行」了好幾年，建立出的革命情感更是不言而喻。雖然身在台灣，但對遙控飛機有興趣的朋友，依然能從他們的故事中找到對生活的感動。