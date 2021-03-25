邱太三拋建設性模糊 綠營人士：以前沒聽過
記者胡宥心／台北報導
2021-03-25 19:00:00｜2021-03-25 19:14:04
新任陸委會主委邱太三日前在陸委會記者會上，針對兩岸關係首度拋出「建設性模糊」新兩岸論點，引發各界探討。對此，民進黨人士表示，「建設性模糊」這個論點一直以來都不在民進黨的兩岸政策論調上，邱拋出這個新詞彙，似乎是「個人想法」居多；但也有知情人士分析，蔡英文應該有一定程度「默許」下，邱才敢拋新論述。
邱太三拋出兩岸關係應走向建設性模糊立場後，引發軒然大波。媒體質疑，一直以來國民黨論述的「九二共識」有辦法成為建設性模糊？邱則直接否定九二共識是建設性模糊，且強調兩岸能否找到最大公約數，互惠互利，需要靠彼此智慧。對於邱太三的論述，綠營黨內人士表示，先前未聽過這個論點，建設性模糊也非民進黨一直以來的兩岸立場，可能是邱的個人論述居多。不過，另一位知情人士替邱太三緩頰，認為邱太三不太可能未知會總統，逕自拋出兩岸新詞彙，因此，邱新官上任三把火拋出的論述，某種程度上還是在蔡英文默許下拋出的論述。黨政人士則認為，從近來中美會談談到不歡而散，加上美國一直結盟歐亞國家，對中國提出制裁，甚至直踩中國人權、新疆、台灣、香港痛腳，相較於前總統川普走一人單挑中國路線，新上任的美國總統拜登則走「揪團打群架」的圍堵中國路線，台灣在這其中，可說是取得有利位置，不須特別選邊站，只要靜觀其變。該人士提到，蔡英文執政前期，相較於國民黨長期把持外交資源，外界多認為民進黨在處理國際關係乃至於兩岸關係論述上，經驗較為不足，但經過幾年民進黨執政，現在主客易位非常明顯，國民黨面對中國問題，頻頻挨轟，其黨內新生代不斷要求藍營檢討兩岸論述，一再凸顯民進黨外交政策路徑是走在對的方向。