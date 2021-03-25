棒球熱潮再現 高市府用心經營比賽場次創新高
記者郭凱杰／高雄報導
2021-03-25 18:52:49
受到嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響，去年球季各球團僅在既有主場展開例行賽事，高雄一度球賽荒，讓熱愛棒球的球迷與高雄市民「悶」了一整年；而隨著新球季登場，在高雄市政府與 CPBL 中華職棒一起努力下，市長陳其邁表示，職棒32年球季共有28場例行賽事，排定在澄清湖棒球場舉行，且首場賽事也於澄清湖球場舉辦比賽場數為高雄市近四年新高。
球季開賽前官辦熱身賽於澄清湖棒球場總共吸引了近1萬5000人次的球迷進場看球，尤其是228當天的象獅熱身賽，進場觀賽人數達到4611人，創下近5年中職熱身賽的新高，可以感受到高雄球迷對於職棒的熱情與支持。今年首場賽事由上季總冠軍統一Seven Eleven獅，主場迎戰今年登上一軍的味全龍，此役不僅是澄清湖棒球場在今年的首場例行賽，也是睽違一年多來，高雄再次有職棒（一軍）例行賽事開打，現場湧入7288名球迷入場。為解決交通問題，今年的熱身賽及例行賽事，高雄市政府特別貼心規劃免費接駁公車服務球迷，希望球迷能夠方便前往澄清湖棒球場為球員加油！一起支持職棒。未來，高雄市政府規劃捷運黃線經過澄清湖棒球場，捷運的高運量，將成為球場未來對外交通的骨幹。