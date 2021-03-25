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新北校園廣告人徵件起跑　邀社群教母加入業師陣容

記者陳志仁／新北報導

2021-03-25 18:56:41

「2021新北校園廣告人創意影片徵件活動」
▲新北市政府新聞局今日舉行「2021新北校園廣告人創意影片徵件活動」起跑記者會。（圖／新北市政府新聞局提供）
新北市政府新聞局鼓勵青年影像創作，今（25）日舉辦「2021新北校園廣告人創意影片徵件活動」起跑記者會，活動持續和業界緊密合作，邀請到具豐富製作經驗的新生代導演尹國賢及「社群教母」張嘉玲加入，預期將帶給參賽學生更多不同的創意激盪！
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新聞局長蔣志薇表示，新北校園廣告人的最大特色在於與業界合作，開設專業影像工作坊，輔導學生完成影像作品，今年更邀請尹國賢導演擔任初階工作坊的講師與決選評審，同時因應社群媒體的發展趨勢，也邀請「社群教母」張嘉玲擔任講座講師，分享社群營運的經驗；此外，今年將帶領學生至片場進行實地參訪，增進對幕後影像製作的認識，工作坊內容相當豐富，希望讓學生在過程中收穫滿滿，提早與產業接軌！
去年首獎團隊的世新公廣系宋禹彥同學說，去年活動收穫最多的是，與業界導師一對一的交流，對實務工作有更多的認識，有助於職涯選擇及從中檢視是否具備相對應的職能，而今年暑假也將會到廣告公司進行實習；新北校園廣告人是一個從廣告影像創作前端到後端都涵蓋的比賽，學習資源非常豐富，除了獎金外，更提供與廣告界接觸的機會，是一個CP值很高的比賽，鼓勵學弟妹都來參加！
新北校園廣告人比賽分為三個階段，初選影音履歷內容須含團隊介紹、拍攝主題、企劃構想等，擇優選出30組進入複選面試，比照廣告公司提案模式，選出12組入圍影像工作坊，提供每組2萬元拍攝基金；作品完成後，決選出前三名及評審特別獎、社群行銷獎各1名，前三名獎金分別為15萬、8萬及5萬，評審特別獎與社群行銷獎的獎金各1萬元；另外，獲獎團隊更有機會至本活動合作之廣告公司實習，歡迎影像創意好手來挑戰！
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