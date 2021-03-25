自住客撐房市買盤　2月房貸餘額續創新高

（中央社記者潘姿羽台北25日電）中央銀行今天公布2月房貸及建築貸款餘額，雙雙續創歷史新高，央行官員表示，政府打炒房的效應還在發酵，對自住買盤無影響，市場剛性需求仍在，房貸餘額因而持續成長。
據央行統計，2月房貸餘額為新台幣8兆1319億元，較上月增加261億元，不如前幾個月動輒600、700億元的增量，年增率則為9.07%；建築貸款餘額為2兆5148億元，月增量170億元，年增率18.18%。央行官員解釋，2月有農曆春節因素，工作天數較少，六都建物買賣移轉棟數也呈現月減；除了房市交易量下滑，建商促銷策略、推案時程也會有所調整，避開過年連假，因此月增量、年增率都有收斂。至於政府打炒房措施，央行官員表示，政策需要時間逐步發酵，不見得馬上就可以看出效果，另一方面，政府打炒房是針對投機客，並不影響自住。央行官員認為，在自住買盤為市場主力的情況下，近幾個月房貸餘額料將續呈成長，「自住需求進來是支持的」。台經院研究員劉佩真則分析，雖然打炒房政策對自住需求影響不大，買方還是會選擇觀望，並產生房價下跌的預期心理，造成短期買賣雙方出現價格認知落差，第2季房市可能進入政策調整適應期；隨著政策效應逐步淡化，加上資金充沛、利率續處歷史低檔，預計第3季過後，房市有機會逐步回穩。（編輯：林淑媛）1100325