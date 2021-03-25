《逐夢練習曲》曝EXO燦烈「另一面」 名導、影帝都說讚
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-25 20:23:04
南韓音樂電影《逐夢練習曲》由韓團「EXO」成員燦烈、趙達煥領銜主演。劇情描述一位有舞台恐懼症的音樂天才，遇上窮途潦倒的音樂製作人後。展開一段音樂表演之旅。該片可說是為燦烈量身打造，可以看到他唱歌、打鼓、彈吉他與鋼琴等表演場面，呈現他有別於EXO團體活動時的樣貌。該電影也獲得是枝裕和、影帝鄭雨盛、姜棟元等人盛讚。
曾以《小偷家族》榮獲坎城影展最佳影片「金棕櫚獎」肯定的導演是枝裕和，在觀賞《逐夢練習曲》後表示：「音樂真的很好聽，由於故事主線單純，即使台詞聽不太懂，仍可以透過畫面看懂電影。音樂的力量很強大，演員們的演技也很好，特別是片中一段吉普賽場面，讓我印象最深刻。」 影帝鄭雨盛也催票：「除了朴燦烈與趙達煥的演技，本片作為音樂電影，所傾注心血打造的曲目也非常感性。雖然現在處於艱難時期，仍希望更多人可以觀賞這部電影，並從中獲得安慰。」《屍速列車2》姜棟元也對兩位演員讚不絕口：「透過朴燦烈與趙達煥的演技與名曲，都讓人耳目一新。」 《逐夢練習曲》劇情描述對音樂擁有高度熱忱的池勳（朴燦烈 飾），只要面對人群就會感到恐懼，他只能躲在箱子，才得以爆發音樂才華。曾經紅極一時、現在卻身無分文的音樂製作人民秀（趙達煥 飾），偶然聽見池勳的歌聲，為了讓他順利站上舞台演唱，民秀半強迫性讓池勳接下全國各地的多場表演，帶他步上一段充滿青春與夢想的音樂之旅。《逐夢練習曲》4月8日於全台威秀影城獨家上映。