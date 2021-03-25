巷仔內／要提新論述替代九二共識 邱太三勿打「模糊」仗
記者余祥／特稿
2021-03-25 19:23:24｜2021-03-25 19:38:50
兩岸關係自民進黨政府上任後陷入僵局，陸委會主委邱太三上任後首度拋出「建設性模糊說」，希望兩岸找到互利互惠的最大公約數，盼兩岸春暖花開。但到底建設性模糊的實質內涵是什麼，一週過去了，陸委會始終沒有說清楚，若陸委會只是一再稱九二共識在國內有爭議，卻說不出九二共識與建設性模糊的差異，也無法提出一個比九二共識更好、兩岸都能夠接受的主張，所謂建設性模糊只是令人感到在打迷糊仗而已。
邱太三日前在上任後首次例行記者會拋出建設性模糊概念，不只民眾霧煞煞，朝野立委也頻在立法院質詢到底什麼是建設性模糊？邱太三的回應是，兩岸基本上有善意，「善意就是建設性模糊」。好像有說等於沒說。國民黨主張過去讓兩岸擱置爭議的九二共識就是建設性模糊，邱太三僅說，九二共識有爭議，台灣民眾無法接受。但若九二共識不是他口中所謂的建設性模糊，那九二共識跟建設性模糊的差異在哪？邱太三還是沒回答外界疑問。九二共識是兩岸在1992年達成的基本共識，核心精神就是一中各表，兩岸同屬一中，但這個中是中華民國或中國各自表述；不可否認，前總統馬英九執政時期，的確靠的就是一中各表的模糊空間，與對岸保持互動，蔡總統上任後僅承認1992年兩岸會談的歷史事實，但並不承認九二共識的存在。九二共識過去可能只是中性的名詞，但自2019年中國領導人習近平提出一國兩制的台灣方案後，九二共識就變了調，幾乎等同於一國兩制的內涵，也讓台灣民眾無法接受，形成民意反撲，更讓信奉九二共識的國民黨在2020年總統、立委選戰大敗。大家都知道九二共識已經不合時宜了，但執政黨、陸委會能否創造出比九二共識更高明的名詞、兼顧台灣民眾感受以及對岸的接受的新論述，這是執政黨的責任，也是讓兩岸春暖花開真正的關鍵，否則一再提建設性模糊，不但只讓各界「真的很模糊」，兩岸互動也沒有實質進展。