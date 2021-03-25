台中苗栗4／6起供5停2　一圖看懂哪可取水、何時會恢復

（中央社網站24日電）水情吃緊，旱災中央災害應變中心今天宣布，苗栗、台中4月6日起進入「供5停2」民生限水，這是台灣近20年來第3次大規模分區供水。不過，苗栗、台中並非全區受限，受影響戶數約為106.4萬戶。有專管的中部科學園區、后里科學園區也是減供而不停供。

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▲西部各地供水情勢圖（經濟部提供）

× ▲西部各地供水情勢圖（經濟部提供）

哪些地方供5停2、哪兩天停水？

新竹週二、三停水區域（甲區）：

新竹市香山區中隘里、新竹縣寶山鄉寶斗村

苗栗週二、三停水區域（甲區）：

頭份28里、竹南4里

竹南科學園區、廣源科技園區

苗栗週四、五停水區域（乙區）：

竹南23里、頭份4里、後龍鎮海寶里

竹南、頭份工業區

台中週二、三停水區域（甲區）：

潭子、大雅、西屯、烏日（大里溪以北）→國道1號以東

北屯、東區、南區、西區、北區、中區、大里、太平

台中週四、五停水區域（乙區）：

潭子、大雅、西屯、南屯、烏日→國道1號以西

沙鹿、梧棲、龍井、后里、外埔、大甲（鐵路以東）、清水區8里（海濱、中社、槺榔、武鹿、秀水、西社、南社、清水）

彰化週二、三停水區域（甲區）：

彰化市（除東郊外）、和美6里（犁盛、糖友、中圍、新庄、中寮、竹圍）、花壇2村（白沙、岩竹村）

彰化週四、五停水區域（乙區）：

彰化市東郊13里、部分國聖里、部分中庄里

▲工業用水水車載水點（經濟部提供）

× ▲工業用水水車載水點（經濟部提供）

▲醫療及學校載水點（經濟部提供）

× ▲醫療及學校載水點（經濟部提供）

為什麼不是苗栗、台中全縣市分區供水？

經濟部表示，苗栗市、後龍、通宵以及台中大甲、大安、新社、東勢、彰化伸港鄉、線西鄉等地區，因為有獨立供水系統或有其他系統支援，可不實施分區供水，但應總量管制節水15%。

為什麼同屬水情橙燈的新竹不用分區限水？

由於桃竹備援幹管及緊急海淡廠一天可供大新竹地區21.3萬噸水量，加上17口抗旱水井一天約可提供2萬到3萬噸，因此暫未列入「分區供水」區域。不過新竹抗旱「超前部署」，市府將啟動節水宣導計畫。

科學園區為什麼不用停水？

設有專管的科學園區、工業區這波可以不進入分區限水。經濟部長王美花說，科學園區、工業區也很努力節水，先前節水目標訂為11%時，他們就已經做到節水13%，4月6日會調整為15%。經濟部已與廠商討論過，不致影響生產。

王美花說，104年抗旱過後經濟部逐一檢視全國狀況，總共有21處科學園區或工業區有專管供水，在這次苗栗、台中限制範圍之中只有台中科學園區、后里科學園區設有專管，可以減供而不停供，其他工業區則要供5停2。

週二、三停水的工業區有苗栗竹南科學園區、廣源科技園區；週四、五停水的工業區有苗栗竹南、頭份工業區。

一定要連續停水2天嗎？為什麼不能每次只停水1天？

王美花說，停水涉及複雜的操作，要把空氣放掉等等，過去曾經有過相關經驗，如果要停兩次但不相連，每次只停一天，技術上更為困難。

以前有實施過分區供水嗎？這樣可以省多少水？要實施多久？

民國91年5月，台北市實施「供4停1」，屬於台北自來水事業處供水範圍的台北市、新北市板橋、新店、桃園部分地區總計347萬戶受影響，前後歷時49至54天。

民國104年4月，新北市板橋、新店、桃園共116萬戶「供5停2」，直至6月梅雨才解除。

這兩次分區供水都是因為降雨量太少，水庫蓄水量過低。旱災中央災害應變中心表示，去年6月到今年2月累計降雨量僅752毫米，去年9月主要水庫總蓄水量僅9.3億噸，旱象比前兩次分區限水的情況更為嚴峻。

王美花說，分區供水預計可節水15%，至於實施到什麼時候，就要「看老天賞不賞臉」。經濟部預估，台中、苗栗5月底前，若能再累積降雨300毫米，才有機會解除供水紅燈。（編輯：林廷軍、黃淑芳）1100324