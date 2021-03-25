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陳奕迅挺新疆棉「斬10年代言」　許光漢、彭于晏跟進抵制

記者羅凌筠/綜合報導

2021-03-25 20:58:17｜2021-03-25 21:06:35

▲彭于晏（左起）、陳奕迅、張鈞甯、許光漢終止代言挺新疆棉花。（圖／翻攝彭于晏、陳奕迅、張鈞甯、許光漢微博）
▲彭于晏（左起）、陳奕迅、張鈞甯、許光漢終止代言挺新疆棉花。（圖／翻攝彭于晏、陳奕迅、張鈞甯、許光漢微博）
瑞典快時尚品牌H&M宣布停止與中國大陸工廠合作，拒用新疆少數民族疑遭強迫勞動生產的血汗棉花，引發中國大陸官方制裁，清算所有不願使用新疆棉花的國際品牌，一概予以抵制，陳奕迅、彭于晏、張鈞甯、歐陽娜娜、許光漢等人今（25）日火速切割相關代言品牌，捍衛新疆棉花到底。
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陳奕迅擔任adidas品牌代言人超過10年，第一時間透過公司宣布即日起終止與adidas品牌的一切合作，「堅決抵制任何污名化中國的行為」，另外，楊冪、彭于晏、Angelababy、王嘉爾、陳立農、張鈞甯都表態與adidas終止合作。
▲陳奕迅、張鈞甯、彭于晏、許光漢終止代言挺新疆棉花。（圖／翻攝微博）
▲陳奕迅、張鈞甯、彭于晏、許光漢終止代言挺新疆棉花。（圖／翻攝微博）
許光漢與Calvin Klein、PUMA切割，聲明強調「我們堅決反對任何污化中國的言論與行徑」，歐陽娜娜宣布「解除和Converse一切合作」，賴冠霖雖然沒有代言人身分，但在機場火速換掉愛牌Converse、NIKE鞋子，改穿拖鞋趕飛機，並在微博轉發「#我支持新疆棉花」，大力表忠。
▲賴冠霖（左起）、歐陽娜娜抵制相關品牌。（圖／翻攝賴冠霖、歐陽娜娜微博）
▲賴冠霖（左起）、歐陽娜娜抵制相關品牌。（圖／翻攝賴冠霖、歐陽娜娜微博）
宋茜、黃軒身為H&M代言人，第一時間切割「和H&M已無合作」，NIKE代言人王一博宣布終止與NIKE品牌一切合作，陳偉霆宣布與Tommy Hilfiger終止合作，倪妮、井柏然則是切割代言品牌UNIQLO，即刻終止合作。
▲陳偉霆（左起）、宋茜、王一博、楊冪表態支持新疆棉花。（圖／翻攝陳偉霆、宋茜、王一博、楊冪微博）
▲陳偉霆（左起）、宋茜、王一博、楊冪表態支持新疆棉花。（圖／翻攝陳偉霆、宋茜、王一博、楊冪微博）
遭到制裁的品牌有Burberry、adidas、New Balance、GAP、Fila、ZARA、Uniqlo、Muji等公司，藝人楊冪、趙麗穎、楊紫、鹿晗、唐嫣、劉濤、王一博、黃軒、容祖兒、蔣欣、宋茜、陳偉霆、歐陽娜娜等人，紛紛轉發中國大陸官媒《人民日報》發文，表態「#我支持新疆棉花」。
▲歐陽娜娜（上）、賴冠霖（下）輸誠支持新疆棉花。（圖／翻攝歐陽娜娜、賴冠霖微博）
▲▼歐陽娜娜（上）、賴冠霖（下）輸誠支持新疆棉花。（圖／翻攝歐陽娜娜、賴冠霖微博）
▲歐陽娜娜（上）、賴冠霖（下）輸誠支持新疆棉花。（圖／翻攝歐陽娜娜、賴冠霖微博）
 
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