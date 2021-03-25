茶壺風暴越演越烈？東元阿嬤挺孫 勸黃茂雄放手世代交替
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-25 21:11:50
台灣家電製造商東元集團會長黃茂雄與長子黃育仁「父子不合」傳聞持續延燒，今（25）日黃茂雄發表致歉聲明，對近來外界關注的「父子衝突」做澄清，並向股東和各利害關係人的疑慮表達歉意。不過晚間高齡103歲的東元阿嬤林明穱發表公開信，表示支持東元董事會世代交替，盼女婿黃茂雄能將東元放手給年輕懂技術的下一代。
黃茂雄長子黃育仁日前於董事會召開前夕，突然發聲明宣布辭去東元電機常務董事、資訊電子事業群執行長職務，且稱日後不會接受董事會的董事改選提名，茶壺內風暴引發各界猜測是由於理念不合掀起的經營權之爭。對此，黃茂雄在今日發表聲明表示，近日媒體以「父子決裂」、「父子之爭」、「父子對決」等用詞，大篇幅報導他與長子黃育仁相關事宜，引起社會諸多關注和猜測，他表示，長子黃育仁已經長大成人，爭取主導經營的企圖心為個人權利，但原本應屬於公司內部討論的議題，如今卻在未充分討論下即公開於媒體，導致外界聚焦於父子衝突，造成投資人和社會的不安及公司治理的困擾。黃茂雄解釋，東元絕非會長制而是專業經理人制度，他也是自基層歷練進而晉升專業經營階層。他很遺憾育仁無法理解他堅守「公私分明」的原則，也未能接受他的理念，而這樣的是非判斷有待育仁深思，對外界的質疑屬於不良示範，黃茂雄稱是他教子無方，深感愧對社會期待，話鋒一轉，黃茂雄說在私領域方面，父子親情人生珍寶，珍惜我們是家人，也珍惜我們是彼此相愛的家人，造成股東和各利害關係人的疑慮，他深感歉疚，特別發表致歉聲明。晚間高齡103歲的東元阿嬤林明穱為此發表公開信，力挺為外孫，她表示，近來新聞都在討論他們家庭和不和諧，但從古至今，若不是有什麼難解的原因，有誰不希望家庭和諧？又有誰不希望父慈子孝？ 林明穱說，她的女兒和外孫黃育仁長年以來都很盡力的在維繫家庭和諧，也很期盼父慈子孝。黃育仁為了獲得父親的認同，從小到大都按照父親的規劃，努力扮演好每個角色。她女兒則專注於自己的音樂事業，也做好賢內助角色。一直以來，女兒和外孫對他都很孝順謙恭有禮，也非常盡力在保護這個家。林明穱稱作為東元的創始股東家族，她把家族的股份交給我的女兒，也把東元的主導權交到女婿黃茂雄的手上，但這些年來，這些股權的運用，我都無從得知。現在女婿黃茂雄雖講是退休，但猶原在董事會，與他的代理人指揮大局。林明穱進一步表示，她的哥哥偕林波士自東元退休後，完全退出董事會，把當時的東元交給年輕人發揮。她也希望女婿黃茂雄能用同樣的智慧，真正將東元放手給年輕懂技術的下一代，並衷心希望東元在這個世紀，能給謙卑有禮、懂得檢討反省進步的年輕人，一個帶領東元繼續前進的機會。