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SBL／艾爾文強化體能打出身手　率台銀用三分雨擊垮裕隆

記者黃建霖/桃園報導

2021-03-25 21:34:08

台銀洋將艾爾文
▲台銀洋將艾爾文。（圖／聯盟提供）
在洋將艾爾文於3月初回歸之後，台灣銀行慢慢找到進攻節奏，今天面對裕隆納智捷，團隊傳出23次助攻，並以48.3%的命中率砍進14顆三分球，終場以86:72拿下勝利。賽後總教練陳國維也稱讚艾爾文越來越融入球隊之中，打得更加無私。
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這場比賽台銀外線火力整場都非常兇猛，林柏偉、陳昱瑞和陳侑昫3人聯手貢獻10顆三分球、砍下37分，艾爾文今天也攻下20分、9籃板、6助攻的數據，球隊在進攻端高效率的表現下，整場幾乎都壓著對手打。
艾爾文此前因為膝蓋傷勢以及「投籃失憶症」的問題，影響了他在場上的發揮，陳國維也坦言他的低潮讓球隊的攻勢也受到影響。「這場比賽才是我們想要他打出來的效果，能融入團隊中，又能承擔進攻端的責任。」
陳國維說，台銀是一支年輕的球隊，有時候進攻端需要一名球員站出來讓大家重回正軌，這也是他們希望艾爾文產生的效果，本場比賽團隊流暢的攻勢就是最佳的配合。
其實艾爾文過去在G聯盟，比賽頻率不像SBL一樣大概一支要進行3場左右那麼多，因此他剛來到台灣打球時體能上有些跟不上，不過陳國維表示他最近狀況有提升不少。
「所以我對他上場時間的調配比較多一點。」艾爾文此役只打了27分鐘，使用時間仍然必須「精算」，陳國維坦言都會盡量把他的出賽時間控制在30分鐘以內，也說這是這也是未來他必須再加強的部分。
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