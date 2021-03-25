陳以信批謝志偉「不要大內宣」籲向國際澄清台涉德收賄案
新頭殼newtalk
2021-03-25 21:42:28
外媒日前揭露，德國基民黨國會議員霍普特曼（Mark Hauptmann）因收取國外賄款，接受調查而請辭。沒想到台灣也參與其中，花了2萬4000歐元（約78萬台幣）向該議員所出版的小報買廣告。先前外交部立刻澄清「此為明顯錯誤」，不過，國民黨立委陳以信今（25）日在臉書砲轟，昨日他質詢外交部長吳釗燮的時候，沒想到駐德國代表處大使謝志偉不去對外澄清，反而質疑起國內立法委員的質疑，讓陳以信直呼「真是莫名其妙」。
陳以信在臉書表示，昨天他在外委會質詢外交部長吳釗燮，有關外媒影射台灣涉入德國政壇收賄醜聞一事，他要求駐德代表處要主動對外媒澄清，沒想到駐德謝志偉代表不去對外澄清，反而質疑起國內立法委員的質疑，一件明明該要大外宣澄清的事情，謝代表竟然搞成大內宣好像和立委在吵架，真是莫名其妙！陳以信表示，這次德國鏡報報導政壇收賄醜聞，寫出台灣也在涉嫌的金錢管道之中，就是在國際上對台灣形象的不良影響，他身為立法委員，發現這事立即要求駐德代表處向德媒澄清，請問這有什麼不對？因此，陳以信砲轟，難道非要讓德國檢調查到台灣頭上了才要說明嗎？「更何況我只是要駐德代表處對外『澄清』，居然敢說我在指控駐德外交官？如果真要指控，就是叫你『認罪』而非『澄清』了！」文末，陳以信隔空喊話謝志偉，「我要敬告謝代表，現在不是找我吵架的時候（雖然要吵也不怕你），現在是看你拿出本事，積極找外媒德媒澄清說明的時候，我希望看到的是外媒德媒對台灣的澄清報導，能在德國與國際間扭轉台灣的形象，這樣才是正辦！而不是回頭找立委吵架，搞大內宣，自己做新聞給自己人看！」外交部先前有對此事澄清，指出台灣刊登的相關廣告，是支付給HCS Medienwek公司，而德國國會議員郝普特曼（Mark hauptmann）不是該公司股東也不是收款的對象，因此與刊登廣告完全無關連。陳以信則是質疑，「問題是辦外交一定就要遊走這種灰色地帶嗎？」新聞來源為Newtalk 新頭殼