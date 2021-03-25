國民黨擬串聯公民團體　盼與政府辯論萊豬藻礁政策

（中央社記者劉冠廷台北25日電）國民黨為推動反萊豬、公投綁大選2項公投案，成立任務推動小組；小組執行長林為洲今天與反萊豬、護藻礁公民團體開會，達成合作組成公民平台，以及邀政府辯論等共識。

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除中選會已公告成案的核四公投外，國民黨推動反萊豬、公投綁大選2項公投案，以及環保團體提出的藻礁公投都已將第二階段連署書送交中選會，若中選會公告成案，8月28日將舉行4項公投案投票。

為推動公投，國民黨成立828公投任務推動小組，由黨主席江啟臣擔任召集人，國民黨秘書長李乾龍與國民黨立法院黨團總召費鴻泰擔任副召集人，立委林為洲擔任執行長，預定明天召開第一次小組會議。

林為洲今天中午邀請反萊豬、護藻礁的公民團體開會，盼能先蒐集公民意見，在26日的公投任務推動小組會議上討論。

與會者表示，林為洲與公民團體達成2項共識，包括國民黨會繼續與公民團體合作，組成公民平台，同時邀請其他支持反萊豬以及護藻礁的在野黨加入，全力推動公投案。

與會者說，面對公投案，民進黨4月將開始到各地舉辦說明會，國民黨除已決定下鄉宣講外，也打算向政府下戰帖，針對反萊豬、護藻礁等議題，邀政府辯論。此外，國民黨也預計結合公民團體，舉辦3場大型公投造勢活動。（編輯：謝佳珍）1100325