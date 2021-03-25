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中職／龍象大戰　許基宏清壘安打助兄弟大勝味全

記者鍾東穎/綜合報導

2021-03-25 22:08:57｜2021-03-25 23:11:26

▲中信兄弟內野手許基宏。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.11.04）
▲中信兄弟內野手許基宏。（圖／記者葉政勳攝 ）
中信兄弟澄清湖主場3連戰，今(25)日最終戰與味全龍隊正面交鋒，許基宏在7局下敲出清壘的二壘安打，關鍵安打將差距拉開，最終兄弟以8:3獲勝。先發洋投德保拉拿下勝投，隊長王威晨單場4安獲選單場MVP。
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前一次交手繳出優質先發的德保拉，今天首局上就被劉基鴻敲出二壘安打，接著雖沒被敲安打，但靠著隊友掩護，仍跑回兩隊第1分，味全1:0先馳得點。
好在兄弟隊友很給力，1局下，王威晨安打上壘，陳子豪平飛安打，連7場有安打，帶有1分打點，兄弟追平。2局下，潘志芳敲出右外野陽春砲，兄弟2:1反超。
5局上，德保拉解決滿壘危機，味全未能打回追平分，在5局下反到被得分，潘志芳二壘安打，王威晨穿越安打，打回第3分，接著詹子賢安打再追加1分，兄弟4:1領先。
味全在7局上追回2分，也把德保拉打下場，兄弟接著換了2名投手才結束此局。德保拉今天主投6.1局，用了106球，被敲出9支安打，施3分只有1分是自責分。
7局下，兩隊只差1分，兄弟把握機會拉開領先，許基宏敲出清壘的二壘安打，送回3分，張志豪二壘安打，兄弟將領先擴大到5分，8:3領先。最後9局上，兄弟推出終結者，李振昌飆三振成功關門。
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